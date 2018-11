1. November 2018, 21:46 Uhr Recycling Das Giftmobil nimmt Haushaltsabfälle mit

Abfälle wie Chemikalien, Lacke, Pflanzenschutzmittel und ähnliches gehören nicht in die Restmülltonne oder in die Kanalisation. Für die kostenlose Abgabe haushaltsüblicher Problemabfälle kommt das Giftmobil, zum Beispiel am Samstag, 10. November, in der Zeit von neun bis 13 Uhr zum Recyclinghof Dachau Süd an der Äußeren Gröbenrieder Straße. Die Abfälle sollten immer im Originalbehälter und nicht mit anderen Substanzen vermischt abgegeben werden. Für weitere Informationen steht die Abfallberatung des Landkreises Dachau unter der Telefonnummer 08131 74-1469 zur Verfügung.