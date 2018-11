1. November 2018, 21:47 Uhr Rechtsstreit Keine Vorwürfe gegen Mitarbeiterin

Der Vorstandsvorsitzende des Montessori-Kinderhaus-Vereins, Andreas Janotta, hatte gegenüber der Süddeutschen Zeitung davon gesprochen, dass in einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit einer früheren Mitarbeiterin zwar die fristlose Kündigung der Mitarbeiterin in einem Vergleich zurückgezogen wurde, die Vorwürfe gegen diese aber aufrecht geblieben seien. Jetzt weist Janotta darauf hin, dass diese Darstellung nicht den Tatsachen entspreche. Er stellt richtig, dass sich die beiden Parteien "in beidseitigem Einvernehmen" darauf geeinigt hätten, "dass die außerordentliche fristlose Arbeitgeberkündigung gegenstandslos ist und gegen die Mitarbeiterin, mit der der Rechtsstreit geführt wurde, keine Vorwürfe aufrechterhalten wurden und werden".