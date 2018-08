8. August 2018, 21:52 Uhr Reaktion auf Diskussion in der CDU Freie Wähler gegen Dienstpflicht

Die Frauenarbeitsgruppe der Partei fürchtet weitere Benachteiligungen für Frauen

Die neu gegründete Frauenarbeitsgruppe der Freien Wähler in Dachau bezieht Stellung zur aktuellen Debatte zum Thema "verpflichtendes soziales Jahr" und einer möglichen Wiedereinführung der Wehrpflicht. "Dieses Vorhaben für Männer und Frauen führt definitiv zu einer weiteren Benachteiligung von Frauen", sagt Lilian Edenhofer, Landtagskandidatin der Freien Wähler. Vor der Abschaffung der Wehrpflicht war dieser nur für Männer verpflichtend gewesen. Wer sich gegen den Wehrdienst entschied, konnte stattdessen auch einen Zivildienst ableisten.

Die zeitintensive Kinderbetreuung führe über Jahre dazu, dass Frauen weniger arbeiten und damit auch weniger in die Rentenkasse einzahlen könnten. Ein weiteres Jahr als Pflichtdienst zu absolvieren würden daher nur zu einer weiteren Benachteiligung für Frauen führen. "Es liegt nun mal in der Natur, dass Frauen die Kinder bekommen und diese in der Regel auch eine Weile betreuen. In dieser Zeit haben sich Männer bereits karrieretechnisch entsprechend etabliert. Frauen, die nach der Erziehung der Kinder wieder in den Beruf einsteigen wollen, haben es schwer, denn viele Firmen haben die Befürchtung, dass die Frau wegen erkrankter Kinder oft fehlt oder aufgrund der Betreuungszeiten stets pünktlich gehen muss", befürchtet Edenhofer. Sollte eine Frau sich für den Wehr- oder Zivildienst entscheiden, sei das natürlich begrüßenswert. Es dürfe aber keine Frau dazu verpflichtet werden, denn das widerspreche dem Gleichberechtigungsgedanken, so Edenhofer.