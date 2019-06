16. Juni 2019, 21:47 Uhr Rausgehen Endlich wieder ein Straßenfest

Nach einigen Jahren feiert das Jugendzentrum Freiraum Dachau wieder im Freien. Von vormittags bis spät abends können nicht nur Teenager, sondern auch Familien mit Kindern bei schönstem Juniwetter spielen, Musik hören, Graffitis sprühen

Von Victor Ünzelmann, Dachau

Gebannt sitzen die jungen Zuhörer auf dem asphaltierten Boden des Parkplatzes vor den Lautsprechern und lauschen den Klängen von Leo Turd. Der Musiker unterhält das Publikum mit einer Mischung aus Folk und Punk. Vertieft spielt er auf der Gitarre und singt dabei auf englisch. Direkt hinter ihm befindet sich der Biergarten des Stadtkellers. Auf der einen Seite sitzen die Gäste des Biergartens mit kritischen Blick, umzäunt von Hecken. Auf der anderen Seite die eher alternativ gekleideten, jungen Besucher des Straßenfests auf dem Boden. Zum ersten mal seit längerer Zeit lud das Jugend- und Kulturzentrum Freiraum in Dachau zum offenen Straßenfest. Für die frühen Besucher ging es schon um zehn Uhr los, die Hartgesottenen feierten bis in die späte Nacht.

Pflasterkunst mit Amelie. (Foto: Niels P. Joergensen)

Vormittags bot das Straßenfest in der Brunngartenstraße ein vielfältiges Freizeitprogramm. Jung und Alt tummelten sich auf dem Parkplatz vor dem Keller des Freiraums. Auf dem Flohmarktständen konnten die Gäste nach vergessenen Schätzen stöbern. Natalie Petzendorfer stellte an ihrem Stand das Projekt "Lasdah" vor - es steht für einen Lastenfahrradverleih in der Stadt Dachau. Auch die Verantwortlichen aus der Druckwerkstatt der Künstlervereinigung Dachau - Nachbarn des Freiraums - kamen nach draußen auf die Straße und erklärten ihr Handwerk. Wie zu jedem ordentlichen Straßenfest gab es Farbe zum Schminken der Kinder und Kreide zum Bemalen der Straße.

Selbst der Kicker wird auf die Straße gestellt. (Foto: Niels P. Joergensen)

Um die kulinarische Versorgung kümmerten sich das Team des Freiraums. Gegen eine Spende konnten sich die Gäste Kuchen und Getränke besorgen. Der Kicker des Jugendzentrums, der normalerweise im Keller steht, wurde auf den Parkplatz gestellt. Auch geboten war ein Graffitiworkshop. Am Abend ging das musikalische Aufgebot im Keller des Jugendzentrums weiter. Um 21 Uhr spielte die Indie-Rock Band Rette mein Pferd. Im Anschluss heizte die Band Troubadix' Rache mit einer Mischung aus Ska, Reggae und Balkanbeat dem Publikum ein. Tagsüber blieben die Besucher des Straßenfests vom schlechten Wetter verschont.

‹ › Musiker Leo Turd findet Publikum vor dem Freiraum.

‹ › Druckgrafiker Bruno Schachtner zeigt, wie man an einer Maschine druckt.

‹ › Johannes Wirthmüller präpariert die Wand für neue Graffiti. Fotos: Niels P. Jørgensen Wird geladen ...

Der Freiraum e.V. ist das einzige selbstverwaltete Jugend- und Kulturzentrum in der Region. Selbstverwaltet bedeutet, dass hier keine Sozialarbeiter angestellt sind. Die Organisation und Lösung von Problemen ist den Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst überlassen. Ein Gründungsmitglied erinnert sich an die Anfänge des Jugendzentrums. Bevor es das Jugendzentrum gab, traf man sich in Kneipen, vor dem Bahnhof oder bei jemandem Zuhause. Irgendwann wurden die Wohnzimmer zu klein und man suchte einen Ort um sich zu treffen. Die jungen Leute hatten Glück, denn bei der Stadt gab es Befürworter des Vorhabens. So gründete sich das Jugendzentrum im März vor elf Jahren im Keller in der Brunngartenstraße. Von Anfang an bot der Freiraum jungen Menschen einen Ort zum Entfalten. Viele Jugendliche aus subkulturellen Szenen, die sonst keinen Platz in der Stadt hatten, fanden hier einen Aufenthaltsort. Ein Beispiel dafür ist die Gruppe um das Elemental Wave Soundsystem.

Im Freiraum schraubten sie an Musikanlagen und bauten ihre eigenen Soundsysteme. Heute genießt das Elemental Wave Soundsystem international Anerkennung und kriegt Anfragen aus aller Welt. Das Jugendzentrum ist auch ein politischer Ort. Es vertritt einen klar antirassistischen Standpunkt. Auch antifaschistische Arbeit wurde und wird hier organisiert, wie die ein oder andere Antinazi Demo.

Viele, die bei den Anfängen des Jugendzentrums dabei waren, kamen auch diesen Samstag wieder. Mittlerweile sind die Jungen von damals die Alten von heute. Die organisatorische Arbeit haben sie großteils an die neue Generation weiter gegeben. So konnten sich die Jugendzentrum-Fans von vor elf Jahren zurücklehnen und mit Kind und Kegel ein sonniges Straßenfest genießen.

Die Veranstalter sahen das Fest, mit mehr als 200 Besuchern und Spendeneinnahmen von rund 750 Euro, als vollen Erfolg an und überlegen sich, das Straßenfest nächstes Jahr wieder stattfinden zu lassen.