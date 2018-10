16. Oktober 2018, 21:48 Uhr Rat und Erfahrungsaustausch Stammtisch für pflegende Angehörige

Wer Fragen hat oder sich austauschen möchte, kann einmal im Monat nach Erdweg kommen, um Experten zu treffen

Von Petra Schafflik, Erdweg

Menschen, die nicht mehr alleine zurechtkommen, werden meist zu Hause von ihren Angehörigen betreut und gepflegt. Das familiäre Umfeld übernehme damit eine verantwortungsvolle Aufgabe, die auch oft mit psychischen, physischen oder sozialen Belastungen einhergeht, betont Anton Hassmann, Kreisvorstand des Sozialverbands VdK. In dieser Situation stellen sich für die Angehörigen viele Fragen, etwa zu den Leistungen der Pflegeversicherung, zu Unterstützungsmöglichkeiten oder einem Wohnungsumbau. "Die Angehörigen sind mit der Situation oft überfordert, auch weil sich die Pflegebedürftigkeit in vielen Fällen unerwartet und plötzlich einstellt", weiß Hassmann. Um die Familien zu unterstützen, hat der VdK deshalb jetzt gemeinsam mit dem ambulanten Pflegedienst mobile Pflege einen "Pflegestammtisch" für den Landkreis ins Leben gerufen, der in Erdweg stattfindet.

Jeden letzten Freitag im Monat stehen von 18 Uhr an in gemütlicher Runde Experten bereit, die den Angehörigen alle Fragen beantworten und Mut zusprechen. Das nächste Treffen des Stammtischs ist am Freitag, 26. Oktober, im Wirtshaus am Erdweg an der Hauptstraße 14. Schon die Auftaktveranstaltung im September mit Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU) und Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt (CSU) werten die Organisatoren als vollen Erfolg. "30 Teilnehmer sind gekommen, das zeigt den großen Bedarf an Information und Unterstützung", sagt Markus Steiner vom Pflegedienst mobile Pflege, der die vielfältigen Probleme der Angehörigen aus dem Pflegealltag genau kennt. Das zeigt schon wie hoch das Interesse an einem solchen Stammtisch ist.

Die lebhafte Debatte habe gezeigt: "Viele Betroffene wissen nicht, wo sie notwendige Informationen erhalten", so Steiner. Denn eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Pflege fehlt bisher. Zwar ist ein Pflegestützpunkt im Landkreis geplant, allerdings werde die Realisierung noch ein wenig dauern, weiß VdK-Vorstand Hassmann. Kein Wunder, dass sich die pflegenden Angehörigen ein wenig allein gelassen fühlen. Bis dieses Angebot steht, soll der Pflegestammtisch die Lücke füllen.

Bei den monatlichen Treffen können alle Fragen zum Thema Pflege in lockerer Atmosphäre besprochen werden. Fachlich stehen den Teilnehmern die Pflegeprofis von Sozialverband und Pflegedienst mit Rat und Tat zur Seite. "Aber die Besucher können einfach einmal ihre Erfahrungen austauschen, Sorgen und Nöte ansprechen", erklärt Hassmann. Allein das tut den meisten schon sehr gut.

Geplant ist auch, zu Fachthemen qualifizierte Experten als Referenten einzuladen. Zum neuen Erdweger Pflegestammtisch sind Bürger aus dem gesamten Landkreis willkommen. Wer an den Treffen teilnehmen möchte, muss sich vorher nicht anmelden, sondern kann einfach vorbeikommen, wenn er Zeit hat, betont der VdK-Vorstand. Außerdem sind sie natürlich kostenfrei.

Kontakt bei Fragen: VdK Erdweg, Anton Traurig unter Telefon 08138/1595 oder E-Mail ov-erdweg@vdk.de, mobile Pflege, Markus Steiner unter Telefon 08131/539647 oder E-Mail info@mobile-pflege-dachau.de