17. Juni 2019, 20:59 Uhr Räumliches Leitbild Diskussion in der Papierhalle

Dachau bietet Bürgerworkshop zur Stadtentwicklung an

Die Stadt Dachau entwickelt zur Zeit ein Leitbild für ihre Zukunft - darin geht es um mögliches Wachstum, neue Gebäude, aber natürlich auch Platz für Erholungsflächen. Erneut werden nun die Einwohner aufgerufen, sich an der Erarbeitung dieser Zukunftsvision zu beteiligen. "Das räumliche Leitbild ist die wesentliche Vorarbeit für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes" erklärt Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD). In einem Flächennutzungsplan wird festgeschrieben, wo Platz für Wohnen, Gewerbe, Verkehr, Grünflächen ist. Er zeigt damit auch Grenzen des Wachstums auf.

Am Samstag, 27. Juli, können sich die Dachauer an einem ganztätigen Bürgerworkshop beteiligen und ihre Vorstellungen für die Entwicklung der Stadt einbringen. Stattfinden soll das Treffen an einem besonderen Ort: in der historischen Papierhalle auf dem MD-Gelände. Stadtplanerin Ariane Jungwirth sagt dazu: "Das Leitbild ist für Dachau ein Blick in die Zukunft. Die Papierfabrik markiert einen wichtigen historischen Entwicklungsort der Stadt und wird sich in den nächsten Jahren in ein neues Stadtquartier am Fuß der Altstadt entwickeln. Somit ist dieser Raum für den Bürgerworkshop das perfekte Arbeitsumfeld."

Die Stadt ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich zu beteiligen. Es gibt ein Programm aus Fachvorträgen und Mitmachstationen, die Verantwortlichen der Stadtverwaltung wollen mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, jeder kann einfach vorbeischauen. Der Eingang befindet sich an der Steinmühlstraße, Ecke Ludwig-Thoma-Straße. Am Schluss wird mit einem besonderen musikalischen Erlebnis gemeinsam gefeiert. Der Dachauer Multipercussionist Christian F. Benning bringt die Industriebrache zum Klingen.

Die erste Etappe des Leitbildentwicklungsprozesses "Dachau denkt weiter" war mit der Präsentation der wichtigsten Zukunftsaufgaben für Dachau im März abgeschlossen worden. Derzeit läuft die zweite Etappe. Eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe der Stadträte arbeitet zur Zeit daran, die wesentlichen Leitgedanken und Zielsetzungen für die künftige Stadtentwicklung festzulegen. Unterstützt werden die Stadträte von der Stadtentwicklerin Annegret Michler und von Moderator Peter Dürr von der Hochschule München. Erste Ergebnisse können die Dachauer nun online unter www.dachaudenktweiter.de an sehen und bewerten.

"Wir müssen mit den Menschen die weitere Entwicklung der Stadt besprechen", erklärt Hartmann. Dass die Beteiligung auf positive Resonanz stößt, zeigte sich schon in der ersten Etappe, als mehr als 2100 Anregungen der Dachauer in einer interaktiven Karte der Stadt eingetragen wurden. Der Bürgerworkshop am 27. Juli schließt die zweite Etappe ab. In der dritten Etappe wird das erarbeitete räumliche Leitbild in Karten übersetzt. Es ist eine der größten Bürgerbeteiligungen der Stadt seit jener zur Zukunft des MD-Geländes.