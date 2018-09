24. September 2018, 22:02 Uhr Radroute Auf 440 Kilometern um die Stadt

Der "Ring der Regionen" verbindet Radwege im Dachauer Land und zehn weiteren Landkreisen rund um München. Noch gibt es Lücken im Netz. Der Erholungsflächenverein will als nächstes E-Ladestationen an der Strecke einrichten

Von Patrizia Steipe

Dachau/Herrsching - Vier gelbe geschwungene Dreiecke im oberen Bereich des Kreises symbolisieren die Sonne, vier grüne am unteren Ende stehen für die Natur - in der Mitte mäandern zwei blaue Linien, die für Wasser stehen. Umrandet ist das Ganze mit einer gelben Linie: Dieses Symbol sollten sich Fahrradfahrer merken. Es kennzeichnet den neuen "Ring der Regionen" und ist unterhalb der bundesweit einheitlichen weiß-grünen Fahrradwegzeichen angebracht. Auf dem "Ring der Regionen" können Fahrradfahrer in einem großen Bogen um München rund 440 Kilometer durch die elf Landkreise Dachau, Freising, Erding, Ebersberg, München, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Starnberg, Weilheim-Schongau, Landsberg und Fürstenfeldbruck radeln. Dabei werden sie durch touristisch interessante Landschaften, an Wahrzeichen und Ausflugszielen entlang des Münchner Speckgürtels geführt.

Der Erholungsflächenverein München, dem 66 Landkreise, Städte und Gemeinden angehören, hat den neuen Ring und die dazugehörige Radfahrkarte im Rahmen des Herrschinger Marktsonntags vorgestellt. Der Vorsitzende, Starnbergs Landrat Karl Roth, Geschäftsführer Jens Besenthal, Verkehrsplaner Romanus Scholz und die Tourismusbeauftragte des Landkreises Fürstenfeldbruck, Julia Kiendl, teilten vor der Tourist-Info die Karten aus und beantworteten Fragen. Ein Bürger war extra aus Aubing gekommen, um als einer der ersten die Radlkarte mitnehmen zu können.

Die meisten Bürger verbinden mit dem Erholungsflächenverein die großen Badegebiete an den Seen der Region. "Uns ist aber auch die Förderung des Radverkehrs ein Anliegen", versicherte Besenthal. Schließlich sollen die Freizeitareale umweltfreundlich erreicht werden können. Den Radlring München, der um die Landeshauptstadt führt und das Umland erschließt, hat der Erholungsflächenverein beispielsweise in weiten Teilen finanziert. Eine Ergänzung ist das größte Projekt des Vereins, der "Ring der Regionen", der das gesamte Vereinsgebiet umspannt und Verbindungen zu bereits bestehenden Radrouten wie dem Ammersee-Radweg, dem Ammer-Amper-Radweg oder dem Isar-Radweg schafft. Auch Orte mit S- oder Regionalbahnanbindung nach München können über die neue Radroute erreicht werden.

Auf der Rückseite der Landkarte gibt es Ausflugstipps und kleine Routenbeschreibungen, die beispielsweise im Landkreis Dachau den Radler durch die sechs Gemeinden führen: Von Pfaffenhofen an der Glonn mit seinem renaturierten Dorfbach geht es über Odelzhausen, wo man sich im Bräustüberl der Schlossbrauerei für die nächste Etappe stärken kann. Bei Weilshofen und Walkertshofen müssen einige Steigungen bewältigt werden. In Markt Indersdorf wird ein Besuch des Augustiner-Chorherren-Museums empfohlen und bei Weichs können die Radler die schönsten Überreste der Auwälder im Glonntal bewundern.

Am schwierigsten an dem Projekt sei die korrekte Beschilderung gewesen, berichtete Romanus Scholz, der seit 2014 an der Strecke und der Beschilderung gearbeitet hatte. Routen wurden kurzfristig geändert, Straßen aus- und umgebaut und dann mussten die einzelnen Schildchen auch flächendeckend montiert werden. "In jedem Landkreis war das anders organisiert", erinnerte sich Scholz. Einfacher war es, wenn sich ein Landkreis wie Starnberg für die Radwege zuständig zeigte. In Weilheim-Schongau musste jede einzelne Gemeinde gefragt werden, erinnerte sich Scholz. Rund 91 000 Euro hat der Erholungsflächenverein für den Ring der Regionen ausgegeben. "Am Schluss haben wir selbst noch eine Kontrollfahrt gemacht, damit auch wirklich alles stimmt", berichtete Besenthal.

Der "Ring der Regionen" bedeutet aber nicht, dass künftig keine neuen Radwege nötig wären. Es gibt noch einige Lücken. So fehle beispielsweise immer noch die schnelle Verbindung zwischen Herrsching und Breitbrunn, erklärte Roth. Außerdem müsse es mehr E-Ladestationen auf der Strecke geben, denn immer mehr Menschen würden auf die elektrobetriebenen Fahrräder umsteigen. "Das wird unser nächstes Ziel sein", so Starnbergs Landrat Roth.

Die Radkarte "Ring der Regionen" liegt in Tourismusinformationsstellen, vielen Rathäusern, Landratsämtern und anderen Behörden kostenlos aus. Weitere Informationen unter www.erholungsflaechenverein.de