10. Juli 2019, 22:05 Uhr Radarkontrolle Viel zu schnell durch Feldgeding

Seit die Anschlussstelle der Bundesstraße 471 zum Gewerbegebiet Gada in Bergkirchen saniert wird, fließt viel Verkehr durch Feldgeding, um von dort aus dann die Betriebe im Gewerbegebiet Gada zu erreichen. Doch zum Leidwesen der Anwohner halten sich viele dieser Baustellen-Umfahrer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung, sondern rauschen zügig durchs Dorf. Dass dieser Eindruck der genervten Feldgedinger nicht trügt, zeigte jetzt am vergangenen Montag eine Radarkontrolle der Polizei: Jeder zehnte Autofahrer war zu schnell, 58 Verwarnungen und drei Anzeigen hagelte es in gerade einmal drei Stunden im morgendlichen Berufsverkehr zwischen 6.40 und 10.10 Uhr. Mit Blick auf die Sicherheit der Anwohner sind weitere Kontrollen geplant, kündigt die Gemeinde Bergkirchen an.