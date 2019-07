2. Juli 2019, 22:06 Uhr "R+F forice 89" Fahrrad-Marathon durch das Dachauer Land

Bei den vielen tausend Trainingskilometern, welche die Radfahrer des Vereins "R+F forice 89 Dachau" jährlich abspulen, wissen sie genau wie reizvoll das Rennradfahren im Dachauer Land sein kann. Damit auch andere Radsportler das Trainingsrevier von "forice 89" für sich entdecken können, lädt der Dachauer Radsportverein am Sonntag, 7. Juli, zu einer Radtourenfahrt durch das Dachauer Land ein. Start und Ziel der Veranstaltung ist an der Ludwig-Thoma-Wiese. Der Verein hat vier interessante Strecken geplant, die für jedes Leistungsniveau etwas bieten. Neu in diesem Jahr: eine Marathonstrecke über 203 Kilometer. Übrigens: Die bei der Tour geradelten Kilometer kann man auf sein Konto beim Stadtradeln verbuchen. Alle vier Strecken führen auf verkehrsarmen Straßen durch das Dachauer Hinterland mit Abstechern in die benachbarten Landkreise Pfaffenhofen und Freising. Bei der 80 Kilometer langen Runde für Genießer und Einsteiger geht es zunächst von Dachau aus über Bergkirchen nach Altomünster. Wer es ambitionierter mag, für den ist die 130 Kilometer Runde die richtige Strecke, die auf dem Rückweg nach Dachau auch Scheyern streift. 1700 Höhenmeter und knapp 175 Kilometer hält die dritte Runde der Radtourenfahrt für die Sportler bereit. Die teilnehmerstärkste Gruppe wird am Ende der Veranstaltung geehrt. Mehr Informationen finden Interessierte unter www.forice-89.de.