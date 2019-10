Der Chor Quintessenz mit seinem Jugendchor lädt zum gemeinsamen Herbstkonzert in das Auditorium der BIS in Haimhausen. Unter der Leitung von Eva Prielmann werden die Chöre einzeln und zusammen überwiegend englische sowie afrikanische und deutsche Lieder präsentieren. Begleitet werden die Sänger von den Musikern Avila Pohl an der Geige, Johannes Jahn am Schlagzeug, Jürgen Richter am Bass und Sebastian Kuhl am Klavier. Einlass ist am Samstag, 5. Oktober, von 18.30 Uhr an, Konzertbeginn um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.