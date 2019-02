20. Februar 2019, 21:37 Uhr Puppentheater in Erdweg Schwein Josephine wäre gerne "oberkuhl"

Das Buchfink-Theater zeigt am Sonntag, 24. Februar, "Josephine & Parcival - Die Abenteuer einer Sau aus der Unterkuhle" im Tafernsaal des Wirtshauses am Erdweg. Beginn ist um 15 Uhr, Einlass 14.45 Uhr. Bauer Kruse hat drei Schweinekuhlen: die Unter-, die Mittel- und die Oberkuhle. Josephine lebt in der Unterkuhle zwischen "Fressen, Matschen und Schlafen". Sie träumt jedoch von einem besseren Leben. Davon, einmal ein mittelkuhles oder gar ein oberkuhles Schwein zu sein. Eines Nachts macht sie sich tatsächlich auf den Weg: Sie verlässt ihre Kuhle und versucht ihr Glück. Unterwegs lernt sie das Wildschwein Parcival kennen und erfährt mit ihm, was es bedeutet, anders zu sein. Das Stück dauert etwas 55 Minuten und ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren. Die kleinen Besucher haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen fünf Euro. Es gibt keinen Vorverkauf.