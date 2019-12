Die Church Girls sind keine leise Band und machen auch keine Kirchenmusik. Leise spielen können sie eigentlich auch nicht. Das bereitet den vier Musikern wie Gramsci-Wirt und -Tontechniker Christian Salvermoser beim Soundcheck am Samstagnachmittag zunächst einige Schwierigkeiten. "Es hörte sich furchtbar an", bemerkt Salvermoser in der Konzertpause trocken, "aber sie haben meine Ratschläge angenommen, danach klappte es besser." Beim Auftritt selbst war davon nichts zu merken. Auf der kleinen Gramsci-Bühne, die gerade so Platz für die vier Musiker aus Philadelphia und ihre Verstärker bietet, gelingt es Julien Varnier an den Drums, im Zusammenspiel mit dem furiosen Bassisten Vince Vullo einen halsbrecherisch schnellen Rhythmus vorzugeben. Der treibt augenblicklich den Pulsschlag des Publikums nach oben, geht direkt ins Blut, lässt die Beine zucken und zappeln. Trotz des Rhythmus-Feuerwerks bleibt akustisch genug Raum für die wandelbare Stimme der Sängerin Mariel Beaumont und Joseph Wrights famose Technik an der Leadgitarre. Anders hätte die Musik live auch nicht funktioniert, denn Wright und seine Gitarre sind es, die den charakteristischen Post-Punk-, 80ies-New-Wave, Indie-Rock-Sound der Band prägen. Obwohl der Bassist am Ende den meisten Applaus bekommt. Tatsächlich heben sich seine rasenden, fehlerlos gespielten Basslines deutlich ab und stechen immer wieder sehr eigenständig heraus. Das gibt es nicht oft im zeitgenössischen Rockbusiness, wo man dem Bass sonst eher wenig Aufmerksamkeit beimisst.

Nicht so bei den Church Girls, die überhaupt ein wenig anders auftreten als gewohnt: In bester Punktradition dauern ihre Songs nie mehr als drei Minuten und enden so abrupt wie sie angefangen haben. Bevor die Energie absinken kann, folgt bereits, ohne viel Pausengerede, das nächste Lied. In der letzten, immer noch sehr intensiven, halben Stunde schleicht sich dann die eine oder andere Trinkpause mit einem kräftigen "Prost" und "Cheers" ein, als die Temperatur steigt und die Kehlen merklich trockener werden. Spätestens beim Song "Haunt", dem Titeltrack des neuen Albums, das im Februar erscheint, sind Band und Publikum komplett auf einer Wellenlänge. "This Song is about drinking too much", sagt Sängerin Beaumont und irgendwie heizt das die Stimmung noch mal so richtig an. Das Konzert endet nach 100 Minuten im richtigen Moment: Als es am schönsten ist.