14. Dezember 2018, 22:22 Uhr Publikumswunsch geht in Erfüllung Erweiterte Italien-Tournee

"The Dead Lovers" kommen noch mal nach Dachau ins Café Gramsci

Es kommt nicht oft vor, dass eine Band gleich zweimal im Jahr ins Café Gramsci eingeladen wird. The Dead Lovers haben im März dieses Jahres das Publikum allerdings derart begeistert, dass es ein schnellstmögliches Wiedersehen und -hören eingefordert hat. Und so dürfen beim letzten Konzert in diesem Jahr kurz vor Weihnachten am Freitag, 21. Dezember, der Manchesterianer Wayne Jackson und die Otterfingerin Lula ihre Italien-Tournee im "norditalienischen Dachau" auf dem Rückweg nach Berlin abschließen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Wären The Dead Lovers ein Film, dann wären sie wohl das Road Movie. Ihr authentischer Sound eint melodiöse Gesangsharmonien, die über dreckig-stampfenden Blues-Riffs liegen, gemischt mit einer Prise Folk. Er ist eine Reminiszenz an handgemachten Indie-Rock mit einer Nuance Americana . Kern und kreativer Motor der Band, sowie charismatisches Front-Duo auf der Bühne, sind Lula und Wayne Jackson. Über Auftritte quer durch Deutschland oder als Support Act unter anderem für Charles Bradley, Imelda May, The Baseballs oder Roger Hodgson haben sie sich bereits einen Namen gemacht. Wayne, gebürtig aus Manchester, erspielte sich mit seiner ersten Band The Dostoyevskeys in den 90ern Kultstatus, als sie, kurz vor deren Auflösung und zum Höhepunkt des Britpop-Hypes, als Vorband von Oasis spielten. Wayne zog nach Berlin, veröffentlichte zwei Soloalben und schrieb und sang mit Paul van Dyk den Song "The Other Side", der weltweit in den Charts landete. Für die Coproduktion der ersten beiden Soloalben von Bela B, holte er sich eine goldene Schallplatte ab und bereicherte im Anschluss seine Liveband Los Helmstedt als Gitarrist. Lulas Wurzeln finden sich in einem kleinen Dorf in Bayern wieder. Heute arbeitet sie in Berlin erfolgreich als Sängerin, Songwriterin und Fotografin. Ein Duett mit Lee Hazlewood auf dessen letzten Album kurz vor seinem Tod und ihre langfristige Zusammenarbeit mit Bela B unter anderem als Co-Schreiberin und Sängerin, sind nur einige Highlights, die sie als kreative Musikerin und inspirierende Macherin auszeichnen. Karten für zwölf Euro gibt es unter tolldach.blogspot.com, Mitglieder zahlen zehn Euro.