16. Juni 2019, 21:47 Uhr Prozession Fronleichnam in der Altstadt

Mit einer Eucharistiefeier am Pfarrplatz beginnt die Pfarrei Sankt Jakob am Donnerstag, 20. Juni, um 9 Uhr das Fronleichnamsfest. Die anschließende Prozession führt durch die Pfarrstraße zur Augsburger-, Mittermayer-, Ludwig-Thoma- und Konrad-Adenauer-Straße. Stationsaltäre sind auf diesem Weg am Haus der Familie Romig, zwischen den Gebäuden des Bauunternehmens Reischl und der Ratsapotheke sowie vor dem Haus der Familie Müller aufgebaut. Die Prozession endet an der Kirche Sankt Jakob, am Parkplatz vor der Sakristei. Dort ist der vierte Stationsaltar errichtet.