27. März 2019, 21:52 Uhr Prozessauftakt Der Täter mit dem Muttermal

Vor dem Landgericht München II steht ein 28-Jähriger, der Ende Juli vergangenen Jahres versucht haben soll, in Dachau eine Frau zu vergewaltigen. Sie hat ihn anhand seines Leberflecks identifiziert, doch es gibt Zweifel

Von Andreas Salch , Dachau/München

Die junge Frau hatte längst bemerkt, dass ihr jemand zu Fuß folgte. Es war gegen 4 Uhr am Morgen des 28. Juli vergangenen Jahres. Die 33-Jährige lief auf der Augsburger Straße in Dachau und ging weiter auf einem schmalen Fußweg, der den Bürgermeister-Zauner-Ring mit dem Brahmsweg verbindet. Kurz zuvor hatte sie den Unbekannten angeherrscht und ihm gesagt: Sie fände es "gruselig", wenn er ihr die ganze Zeit folge. Der Mann soll entgegnet haben: "Ja, ja." Ehe die 33-Jährige den Brahmsweg erreichte, packte der Unbekannte sie, zog sie zu Boden und versuchte sie zu vergewaltigen. Die junge Frau wehrte sich mit aller Macht, schrie, schlug dem Angreifer mit einem Schlüssel auf den Rücken und trat mit den Füßen nach ihm. Als er ihr mit seinem Mittelfinger in den Mund griff, biss die 33-Jährige zu. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht.

Am Mittwoch begann der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter vor der 3. Strafkammer am Landgericht München II. Angeklagt ist ein 28-Jähriger, der zuletzt keinen festen Wohnsitz hatte.

Gleich nach Verlesung der Anklage ergriff dessen Verteidiger, der Rechtsanwalt Marc Duchon, das Wort und erhob Vorwürfe gegen die Ermittler der Kriminalpolizei. Das Opfer hatte den Angeklagten anhand einer Wahllichtbildvorlage identifiziert. Doch die, so der Verteidiger, habe nicht den Anforderungen genügt. Bei ihrer Vernehmung durch die Polizei hatte die 33-Jährige ausgesagt, der Täter habe auf der rechten Wange ein Muttermal und sehe aus "wie ein Marokkaner". Auf den Fotos, die dem Opfer vorgelegt worden seien, kritisierte Rechtsanwalt Duchon, seien bis auf einen einzigen Mann nur solche ohne Muttermal zu sehen gewesen. Der mit Muttermal war sein Mandant. Anscheinend hätten die Ermittler ihren Fehler im Nachhinein selbst bemerkt, sagte der Verteidiger. Die 33-Jährige habe sich noch einmal eine Wahllichtbildvorlage ansehen müssen. Zwar seien ihr nun mehrere Männer mit Muttermal gezeigt worden. Allerdings: Keiner sei "nordafrikanischen Typs" gewesen. Eine Verurteilung des Angeklagten "wird sich nicht auf die Identifizierung durch das Opfer stützen können", lautet das Fazit des Verteidigers.

Am Morgen des 10. August 2018, also nur wenige Tage nach der Tat, war der Angeklagte in Dachau morgens in eine Polizeikontrolle geraten. Er stammt aus dem Kosovo. 2014 hatte er in der Bundesrepublik einen Antrag auf Asyl gestellt. Doch dieser wurde abgewiesen. Dennoch blieb der 28-Jährige hier, illegal. Deshalb habe er bei der Kontrolle zunächst auch seine wahre Identität geleugnet. Er musste mit auf die Polizeiinspektion. Dort wurde er mit der versuchten Vergewaltigung in Verbindung gebracht.

"Die Tat wird bestritten", betonte Rechtsanwalt Duchon in einer Erklärung, die er für seinen Mandanten verlas. Auf der Polizeiinspektion sei diesem kein Dolmetscher zur Verfügung gestellt worden. Außerdem hätten die Beamten den 28-Jährigen nicht über seine Rechte belehrt. Zur Tatzeit sei sein Mandant überdies gar nicht in Dachau gewesen, sondern habe bei einem Bekannten in München geschlafen. Wo, wisse er nicht mehr. Denn er habe seit der Ablehnung seines Asylantrags mitunter täglich bei verschieden Verwandten oder Bekannten in München und Umgebung geschlafen.

Als die 33-Jährige zur Tat vernommen wird, fragte sie der Vorsitzende, Richter Martin Hofmann, ob sie den Mann kenne, der nur rund eineinhalb Meter rechts von ihr auf der Anklagebank sitzt. Die Zeugin antwortet: "Das ist die Person, die ich bei der Wahllichtbildvorlage identifiziert habe." Das mache sie am Muttermal und dem Gesicht fest. Am Tatort habe eine Laterne geleuchtet, sagt die 33-Jährige. Sie habe den Angreifer "direkt angesehen." Bei der Polizei in Dachau habe man ihr nach der Festnahme des 28-Jährigen am 10. August 2018 zehn Fotos vorgelegt. Dabei habe sie den Angeklagten sofort identifiziert. Einer der Polizisten habe daraufhin zu ihr gesagt: "Das ist die Person, die wir festgenommen haben." Richter Martin Hofmann hakt nach. Ob sie den Angeklagten auch ohne Muttermal identifiziert hätte? Die Zeugin entgegnet: "Ohne Muttermal hätte ich ihn ausgeschlossen." Wie sicher sie sich sei, will der Vorsitzende noch wissen. "Zu hundert Prozent sicher", versichert die Zeugin. Der Prozess dauert an.