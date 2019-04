24. April 2019, 22:03 Uhr Prozess Wirre Antworten des Angeklagten

Ein Dachauer wird beschuldigt, an einem Raubüberfall beteiligt gewesen zu sein. Seine Aussagen sorgen für Verwunderung

Von Andreas Salch , München/Dachau

Um kurz vor 12 Uhr an diesem Mittwochvormittag ist die Vorsitzende Richterin der 1. Jugendstrafkammer am Landgericht München II mit dem Nerven am Ende. "Ich bin reif für die Mittagspause", entfährt es ihr. Ihrer Beisitzerin und den Schöffen, der Staatsanwältin und den drei Sachverständigen ergeht es allem Anschein genauso. Auch sie hatten in den zurückliegenden zweieinhalb Stunden immer wieder mal gestutzt, den Mund verzogen oder die Augen verdreht angesichts dessen, was ihnen der Angeklagte, ein 23-jähriger Dachauer, erzählte. Ihm wird vorgeworfen, Mitte Februar vergangenen Jahres an einem Raubüberfall auf den Besitzer einer Spielothek in Dachau beteiligt gewesen zu sein. Verletzt wurde niemand. Die Beute betrug etwas mehr als 700 Euro.

Die zwei mutmaßlichen Komplizen des Dachauers sind für diese und weitere Taten wegen schweren bewaffneten Raubes bereits zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Der Prozess fand im Dezember 2018 ebenfalls vor der 1. Jugendstrafkammer statt. Auch der Dachauer saß damals mit auf der Anklagebank. Sein Verfahren wurde allerdings abgetrennt, weil er vor einer möglichen Verurteilung noch von Forensikern untersucht werden sollte. Er behauptete, dass er zur Tatzeit Entzugserscheinungen gehabt habe. Trifft dies zu, könnte sich dies auf seine Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit ausgewirkt haben, was das Gericht dann berücksichtigen müsste.

Ob der 23-Jährige allerdings tatsächlich bei der Tat an Entzugserscheinungen litt, wie er bei seiner Vernehmung zum Prozessauftakt vorgab, bleibt unklar. Nach eineinhalb Stunden sagt die Vorsitzende der 1. Jugendstrafkammer, Richterin Regina Holstein, zu dem Dachauer, dass er nunmehr drei Versionen zu seinem Alkohol- und Drogenkonsum geliefert habe. Warum er bei dem psychiatrischen Sachverständigen etwas anderes angegeben habe als heute, fragt die Richterin: "Ich weiß nicht", lautet die Antwort des 23-Jährigen. Im Alter zwischen 15 und 18 Jahren habe er vier bis fünf Joints täglich geraucht. 500 Euro habe er dafür im Monat investiert. So viel Geld, wundert sich die Richterin. Woher er das gehabt habe, will sie vom Angeklagten wissen. Von der Mutter, von Freunden, gibt der zur Antwort. In der Zeit als der Marihuana rauchte, machte er immerhin seinen Hauptschulabschluss. Dass er das geschafft habe, wenn er sich angeblich jeden Tag mit Marihuana zugedröhnt hat? Die Richterin wundert sich. Ab 18, so der Dachauer, habe er kaum mehr Marihuana geraucht. Dafür aber Alkohol getrunken. Angeblich einen halben Liter Wodka, Gin oder Jägermeister täglich. Außerdem machte er seinen Führerschein. "Ich brauch' eine Pause", sagt Richterin Holstein. Der Verteidiger des Dachauers, Rechtsanwalt Maximilian Zametzer, nutzt diese für ein Gespräch mit seinem Mandanten. Nach der Unterbrechung erklärt der Anwalt, der Angeklagte habe in den vergangenen eineinhalb Stunden "irgendetwas gesagt, um aus der Befragungssituation herauszukommen". Die Richter wirken konsterniert. "Das alles kostet Geld", erklärt Richterin Holstein dem 23-Jährigen. "Tausende von Euro." Allein die drei Sachverständigen und dann sein Verteidiger. "Die Kasse klingelt im Hintergrund - ihre Kasse", mahnt sie den Dachauer. Der 23-Jährige arbeitete zuletzt bei der Post und ist noch von seinen Eltern abhängig. Dann geht die Vernehmung von vorne los. Der 23-Jährige widerspricht sich erneut ein ums andere mal und berichtet plötzlich auch noch von einer Spielsucht. Die Tat übrigens räumt er laut seinem Anwalt im Großen und Ganzen ein. Der Prozess wird fortgesetzt.