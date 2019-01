8. Januar 2019, 21:58 Uhr Prozess Im Rausch des Vergessens

Das Amtsgericht soll herausfinden, wer wen im Handgemenge geschlagen hat. Weil alle getrunken hatten, ist das ziemlich schwierig

Von Thomas Radlmaier , Dachau

Geschichten wie diese haben schon viele Nachtschwärmer erlebt. Es geht um Mädchen, Alkohol, Wortgefechte und schließlich eine Schlägerei auf der Straße. Doch der Reihe nach: Es ist Wochenende. Zeit zum Ausgehen, Freunde treffen, Spaß haben. Mehrere Menschen im Alter um die 20 Jahre verbringen diese Sommernacht in einer Diskothek in Dachau. Draußen im Raucherbereich versuchen ein paar Männer ihr Glück bei einer 20-Jährigen. Diese gibt ihnen einen Korb, was die Typen verärgert. Sie rücken ihr auf die Pelle. Ein Freund der Frau geht dazwischen, dessen Kumpels stehen ihm zur Seite. Es kommt zum Geschubse. Die Securitys trennen die beiden Gruppen. Die eine verlässt die Disco durch den Vordereingang, die andere durch den Hinterausgang. Auf der Straße vor dem Etablissement treffen sie wieder aufeinander. Und dann ... tja, und dann?

Was dann genau passiert ist, dazu gibt es unterschiedliche Versionen. Was an Erinnerungslücken liegen dürfte, was wiederum am Alkohol liegen dürfte. Jedenfalls musste sich Richter Tobias Bauer am Dienstagvormittag in einem Prozess am Dachauer Amtsgericht seinen Reim auf die Zeugenaussagen machen. "Jeder war betrunken, jeder sagt was anderes. Am Ende wurden die, die man kennt, als Täter ausgemacht", sagt Bauer.

Zwei 23-Jährige mussten sich vor Gericht wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft legte ihnen zur Last, in der Sommernacht vor eineinhalb Jahren bei der Auseinandersetzung vor der Disco mitgemischt zu haben an. Etwa zehn Personen sollen beteiligt gewesen sein. Beide Angeklagten bestritten, zugeschlagen zu haben. Der Hauptgeschädigte, ein 21-Jähriger, hatte eine gebrochene Nase und Gehirnerschütterung erlitten. Das gibt dieser als Zeuge vor Gericht an. Ein ärztliches Attest fehlt aber. Stattdessen zeigt Bauer polizeiliche Fotos, auf denen der 21-Jährige posierend und grinsend sein zerrissenes T-Shirt zeigt. Laut einem Atemalkoholtest soll er grob 1,8 Promille gehabt haben. Eine Polizistin, die im Einsatz war, sagt: "Alle waren alkoholisiert." Es sei schwierig gewesen, herauszufinden, was überhaupt passiert sei.

Weder der 21-Jährige noch die 20-Jährige können sich vor Gericht daran erinnern, dass die beiden Angeklagten zugeschlagen haben. "Wer was gemacht hat, kann ich nicht sagen", so die 20-Jährige. Auch ein 24-Jähriger, der seinen Freund, den 21-Jährigen, bewusstlos auf der Straße fand, weiß nur noch, dass "Fäuste geflogen" seien, nachdem man sich vor der Disco gegenseitig angepöbelt habe. Einer der Angeklagten, den er von der Schulzeit kennt, habe ihm eine Watschn verpasst, was ihn aber nicht weiter gestört habe. Es existiert auch ein Handyvideo von der Nacht. Darauf sieht man hauptsächlich eine verbale Auseinandersetzung, kurz, zwei bis drei Sekunden geht es zur Sache.

Bauer spricht einen der Angeklagten frei. "Bei Ihnen ist in keiner Weise etwas hängen geblieben", sagt er zu dem 23-Jährigen. Bei dem anderen 23-Jährigen wird das Verfahren gegen eine Geldauflage von 500 Euro eingestellt. Schließlich hat er jemanden gewatscht. "Auch wenn jemand verletzt wurde", begründet Bauer, "wir haben keine Anhaltspunkte, wer geschlagen hat."