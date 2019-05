8. Mai 2019, 22:24 Uhr Prozess Hooligan provoziert Polizisten

Weil dem Gericht Beweise für Gewalttaten des Indersdorfer Fußballfans fehlen, wird das Verfahren eingestellt

Von Thomas Radlmaier , Dachau

Wenige Stunden bevor Spieler und Fans des FC Bayern im Stadion des VfL Wolfsburg die fünfte Meisterschaft in Folge friedlich feiern werden, spielen sich draußen vor der Arena wilde Szenen ab, die jedem Fußballromantiker das Herz bluten lassen. Selbsternannte Anhänger des Rekordmeisters liefern sich Scharmützel mit der Polizei. Die etwa 30 Hooligans provozieren Beamte der Inspektionen Braunschweig und Wolfsburg. Sie werfen Flaschen und Becher auf die Polizisten, als diese ihre Personalien feststellen wollen. Anschließend attackieren sie Polizisten und sogar deren Dienstpferde, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Zehn Beamte, ein Fan sowie ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma tragen Verletzungen davon. Vier Verdächtige kommen bis Spielende in Gewahrsam. Die Auseinandersetzung hat ein Nachspiel, ein juristisches.

Etwas mehr als zwei Jahre liegt dieser Vorfall zurück. Nun musste sich am Mittwoch ein 22-Jähriger aus Markt Indersdorf vor dem Amtsgericht verantworten. Der Bayernfan war bei dem Schlagabtausch vor dem Auswärtsspiel des FC Bayern in Wolfsburg mit dabei. Die Polizei hatte ihn und weitere Hooligans wegen Landfriedensbruch angezeigt.

Vor Gericht räumte der Angeklagte ein, am Busparkplatz gewesen zu sein. Allerdings erst ein Stunde nach dem sich die "krassen Geschichten" ereignet hätten, so dessen Anwalt, der eine Erklärung seines Mandanten verlas. Dieser habe weder Flaschen geworfen noch sich insgesamt an den Gewalttätigkeiten beteiligt.

Die Polizei hat Fotos von dem Aufeinandertreffen geschossen und ein Video gemacht. Auch der Angeklagte ist auf Bildern zu sehen. Sein Gesicht ist vermummt, die Hand zur Faust geballt. Die Polizeiinspektion vermerkt später über den damals noch "unbekannten Täter Nummer elf": "Die Person geht mit angehobenen Arm auf Beamte zu und versucht, sie zu provozieren." Auch auf polizeilichen Fotos vom Auswärtsspiel der Bayern in Wolfsburg in der darauffolgenden Saison ist der Indersdorfer zu sehen. Ja, sein Mandant sei diese Person, sagte der Anwalt. Aber mehr als "rumtänzeln und provozieren wollen" habe der 22-Jährige nicht gemacht.

Nachdem Richter Daniel Dorner, die Staatsanwältin und der Angeklagte sowie dessen Verteidiger das Bildmaterial in Augenschein genommen hatten, zogen sie sich zum einen Rechtsgespräch zurück. Anschließend stellte Dorner das Verfahren gegen den 22-Jährigen gegen eine Geldauflage ein. Dieser muss 300 Euro an das Franziskuswerk Schönbrunn zahlen. "Es sind keine konkreten Gewalttaten erkennbar", sagte Dorner. Ob sich der Angeklagte an solchen beteiligt haben könnte, müsste die Polizei - wenn überhaupt - noch ermitteln. Dass sich die Beamten diesen Aufwand machen werden, hält der Richter für mindestens zweifelhaft. "Es ist fraglich, ob es sich lohnt", sagte Dorner. Tatsächlich sei auch bei anderen Fans, die sich wegen des Vorfalls vor Gericht verantworten mussten, das Verfahren eingestellt worden.

Wie die Polizei Wolfsburg vor zwei Jahren in einer Pressemitteilung berichtete, soll es im Verlauf des Einsatzes daneben zuVorkommnissen wie dem "Abbrennen eines Nebeltopfes" zu Spielbeginn sowie dem "Raub eines Fanschals" gekommen sein. Diese Vorfälle gehörten zu den "typischen Vorkommnissen" bei solch einer Veranstaltung.

Auf der Rückreise der Gäste-Fans seien zudem im Wolfsburger Stadtteil Fallersleben Anhänger beider Vereine aneinander geraten. Insgesamt sei das Bundesligaspiel zwischen Wolfsburg und München "aus polizeilicher Sicht grundsätzlich normal" abgelaufen.

Sportlich gesehen war dieser Tag für den FC Bayern historisch: Die Münchner gewannen 6:0 und feierten vorzeitig die Meisterschaft, die fünfte in Folge. Das hatte zuvor noch kein anderes Team geschafft.