Ein Fischzüchter aus dem Landkreis Dachau und sein Angestellter, die vor etwa einem Jahr verbotenerweise gesundheitsgefährdendes Malachitgrün in einen Nebenarm der Moosach eingebracht hatten, sind jetzt vom Freisinger Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Zunächst machten beide Angeklagten von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Das machte es für den Richter schwer, die Frage, wie die Substanz in die Fischzucht und die Fische gelangt war, zu klären. Erst ein sogenannter "Deal im Strafprozess" brachte die Wende. Diese erlaubte, aber umstrittene Praxis, wird angewandt, um bei komplizierten Sachverhalten das Verfahren zu beschleunigen. Und so zogen sich mitten in der Hauptverhandlung über den Malachitgrün-Fall Richter, Staatsanwaltschaft und der Verteidiger des Angeklagten zurück, um hinter verschossenen Türen zu verhandeln.

Nach wenigen Minuten kamen sie wieder. Und der Richter verkündete, man habe eine Verständigung gefunden: Der Angeklagte, ein 50-jähriger Fischwirtschaftsmeister aus Dachau, erhalte im Falle eines Geständnisses eine Strafmilderung.

Nach dem Geständnis, am 19. September 2018 das verbotene Tierarzneimittel Malachitgrün in einer Fischzucht im Landkreis Freising verwendet zu haben, fiel das Urteil: Der Fischzüchter und sein 27-jähriger Angestellter wurden wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz zu Geldstrafen verurteilt. Der Strafrichter verhängte gegen die nicht vorbestraften Angeklagten 130 Tagessätze zu je 65 Euro, beziehungsweise 70 Tagessätze zu je 50 Euro. Der Angestellte wurde milder bestraft, da er lediglich die Anweisungen seines Arbeitgebers, der die wirtschaftlichen Vorteile aus der Tat gezogen hat, befolgte. Die Freisinger Zuchtbetriebe flussabwärts mussten wegen der Belastung monatelang ihre Teiche sperren.