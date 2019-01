9. Januar 2019, 21:52 Uhr Prozess Friede, Freude, Widersprüche

Petershausens Bürgermeister Marcel Fath zieht vor dem Amtsgericht seine Anzeige gegen die ehemalige Gemeinderätin Inge Dinauer zurück

Von Viktoria Großmann, Dachau

Es kann wieder Frieden einkehren in Petershausen. Das wünschen sich alle Beteiligten. Bürgermeister Marcel Fath (FW) hat am Mittwochvormittag vor dem Amtsgericht Dachau seine Anzeige gegen die ehemalige Gemeinderätin Inge Dinauer zurück gezogen. Über ihren Rechtsanwalt räumte sie vor dem Gericht den Tatvorwurf des Hausfriedensbruches ein. Sie war im Februar vergangenen Jahres zu einer nicht öffentlichen Besprechung erschienen, ohne eingeladen zu sein. Am Tag darauf zeigte Fath sie und die CSU-Gemeinderätin Lydia Thiel, die mit Dinauer erschienen war, an. Ein ungewöhnliches, aber zumindest in Petershausen nicht einmaliges Vorgehen in der Kommunalpolitik. Die Strafanzeige gegen Thiel hatte Fath bereits während der Verhandlung im September zurück gezogen.

Den stellvertretenden Bürgermeistern Wolfgang Stadler (SPD) und Josef Gerer (CSU) kommt es vor wie ein Déjà-Vu. "Wieder waren wir als Zeugen geladen, wieder wurden wir nicht gebraucht", sagte Stadler nach der Verhandlung. Eine weitere Zeugin geht auf Fath zu und sagt: "Jetzt sind wir wieder gut." Als Fath beteuert, er habe sich mit ihr nie überworfen, sagt die Frau, er habe ihr harsch das Wort verboten, als sie an jenem Abend im Februar etwas habe sagen wollen. Sie habe es ihm nicht krumm genommen, sagt sie nun zum Bürgermeister.

Marcel Fath spricht vor Gericht druckreif und äußerst ruhig - was ihn nicht vor Widersprüchen bewahrt. (Foto: Toni Heigl)

An jenem Abend ging es um das derzeit wichtigste Bauprojekt Petershausens. Der Dame, die Fath vor dem Saal anspricht, gehört eines der Grundstücke an der Rosenstraße. Auch Architekten waren anwesend. Dinauer und Thiel wollten bei der Besprechung dabei sein, sie fühlten sich nicht ausreichend informiert. Jene Eigentümerin hatte an dem Abend deutlich gemacht, dass sie die Anwesenheit der beiden Gemeinderätinnen nicht störe.

Fath spricht vor Gericht druckreif und äußerst ruhig - was ihn vor Widersprüchen nicht bewahrt. Sehr ausführlich stellt er dar, was vorfiel und was folgte. Fath und Dinauer waren an dem Abend nicht das erste Mal aneinander geraten. Der Konflikt schwelte über Jahre. Dinauer habe ihre Ansichten "auf unangenehme Art und Weise durchsetzen" wollen. Er habe sich bemüht, ihre Argumente einfließen zu lassen. Habe aber nur Kritik und Vorwürfe geerntet, etwa, er würde "unrechtmäßig handeln". Das Verhältnis von Bürgermeister und Gemeinderätin, anfangs noch in derselben Fraktion, habe sich bald nach Antritt des Gemeinderats 2014 verschlechtert. "Das hat nichts mehr mit dem Amt zu tun, das ist persönlicher Natur." Die beiden hatten auf eigene Kosten sogar eine Mediation vorgenommen. Einer zweiten hatte sich Fath verweigert. "Das geht mir persönlich zu nah", erklärt er dem Richter.

"Woher kommt diese aggressive Haltung? Das ist mir unverständlich", sagt er über Dinauer. Deren Lebensgefährte habe in den vergangenen Wochen "aggressiven Druck" auf ihn ausgeübt. Der Mann sitzt auf der Zuschauerbank und wirft ein: "demokratischen Druck". Der Richter ruft ihn zur Ruhe.

Fath fühlt sich unverstanden. Die CSU-Fraktion hatte die Anzeige im Gemeinderat einen Beschluss fassen wollen, dass Fath auch die Anzeige gegen Dinauer zurückzieht. Dass alles an die Öffentlichkeit kam, liegt an einem Versehen bei Gericht. Eigentlich hätten die Verhandlungen gegen Thiel und Dinauer gemeinsam geführt werden sollen. Doch im September wurde zunächst nur der öffentliche Gerichtstermin gegen Thiel angesetzt. Als Konsequenz der daraus folgenden Diskussionen in Petershausen, legte Dinauer, schon lange fraktionslos, vor Weihnachten ihr Amt nieder. Viele hielten die Angelegenheit endgültig für erledigt. Auch der Richter stutzt, als Fath sagt, er wolle sicher gehen, dass nichts mehr nachkomme. "Sie begegnen sich doch nun im Gemeinderat nicht mehr", unterbricht er Faths Redefluss.

Inge Dinauer ist erleichtert. Eine Rückkehr in die Kommunalpolitik ist für sie aber ungewiss. (Foto: Petra Schafflik)

Inge Dinauer sagt vor Gericht wenig. Sehr leise und sehr zurückhaltend räumt sie ein, sie habe sich falsch verhalten und bittet um Entschuldigung. Das hatte sie zuvor schon schriftlich getan. Fath sagt, darin habe ihm gefehlt, dass sie sich zu ihrem falschen Verhalten bekenne. Er schildert dem Gericht, wie Dinauer immer wieder mit ihm habe reden wollen und schließt mit der widersprüchlichen Aussage, sie sei nicht auf ihn zugegangen. Auf die irritierte Nachfrage des Richters sagt Fath: "Erst als alle Mittel, die mit Druck und Repression zu tun haben, ausgeschöpft waren." Fath will von Dinauer wissen, wie es danach weitergehen soll. Später erklärt er vor dem Gerichtssaal: "Man hat sich die Hand gegeben mit Frau Thiel und am nächsten Tag war es nichts mehr wert." Das habe er nun vermeiden wollen. "Ich wünsche der Frau Dinauer Frieden", sagt er noch.

Dinauer ist einfach nur erleichtert. Sie muss die Anwaltskosten tragen, wurde aber immerhin zu keiner Strafe verurteilt. Ob sich die Kommunalpolitik für immer für sie erledigt habe, wisse sie nicht. "Ich muss das alles erst einmal sacken lassen." Die vergangenen Monate seien sehr anstrengend und belastend gewesen, sagt die Architektin. Fath sagt: "So etwas bindet unnütz Zeit und Kraft." Mit dieser Meinung ist er wohl nicht allein.