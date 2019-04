10. April 2019, 22:31 Uhr Prozess Brotlose Beschäftigung

Bäckermeister zahlt Mitarbeitern keine Sozialabgaben

Von Petra Schafflik, Dachau

Auf Großbaustellen fallen bei Kontrollen immer wieder Beschäftigte auf, die als Selbständige arbeiten, obwohl sie genau wie regulär angestellte Mitarbeiter tätig sind. Aber auch in anderen Branchen gibt es sogenannte Scheinselbständige. Ein Bäckermeister aus dem Landkreis musste sich vor dem Amtsgericht Dachau verantworten, weil er für drei seiner Brotausfahrer über Jahre keine Sozialabgaben abgeführt hatte.

Die Männer, die nach einem Schichtplan Backwaren mit dem Firmenfahrzeug auf festen Touren vom Betrieb in die Filialen und Verkaufsstellen brachten, haben auf Rechnung gearbeitet. Doch nach umfangreicher Beweisaufnahme kam das Gericht zur Einschätzung, dass die drei nicht selbständig waren. Richter Christian Calame verurteilte den strafrechtlich unbelasteten Firmeninhaber zu einer Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Die nicht bezahlten Sozialabgaben in Höhe von gut 80 000 Euro muss der Bäcker an die Staatskasse abführen.

Einen Eindruck über die Arbeitsverhältnisse konnte das Gericht nur aus den Zeugenaussagen der Fahrer gewinnen, der Angeklagte äußerte sich nicht. Ein 30-Jähriger berichtete, dass er sich als Personaltrainer selbständig gemacht hatte und anfangs noch einen zusätzlichen Job suchte. Die Nachtarbeit für die Bäckerei sei ideal gewesen, "aber eine feste Anstellung war ausgeschlossen, ich brauchte die Freiheit". Also fuhr er ab 2013 anfangs für zehn Euro die Stunde in den Morgenstunden Semmeln, Brezen und Gebäck aus und half bei Bedarf auch beim Kommissionieren der Waren. Neben seiner hauptberuflichen Selbständigkeit in der Garten- und Baubranche half auch ein 64-Jähriger als Brotfahrer aus. Eine Anstellung sei nie für ihn in Frage gekommen, "ich bin und bleibe selbständig".

Mehr als nur Fahrerdienste hat nach seinen Ausführungen ein 68-jähriger Betriebswirt geleistet. Er habe den Bäckermeister angeboten, sich um organisatorische Abläufe zu kümmern, den Tourenplan erstellt und sei auch mal "selber eingesprungen". Doch die Schilderung des Mannes, der als einziger der drei Fahrer noch im Betrieb tätig ist, überzeugte das Gericht nicht. Richter, Staatsanwalt und Verteidigung mühten sich vergeblich, das vom Zeugen erklärte System der Rechnungsstellung zu verstehen. Nachfragen quittierte der selbstbewusst auftretende Mann mit dem herablassenden Hinweis: "Sie haben es einfach immer noch nicht kapiert."

Richter Calame kam zu dem Schluss, dass schlicht unkorrekte Zahlen vorlägen. Ein formal hoher Stundensatz mit wenig abgerechneten Einheiten diene dazu, die in der Realität vielen Fahrerstunden zum niedrigen Stundensatz von zehn Euro zu kaschieren. Denn tatsächlich ist der Mann so oft als Fahrer eingesprungen, dass er in einigen Monaten das Pensum eines Vollzeitjobs übertraf.

Für die strafrechtliche Bewertung entscheidend war die Frage, ob die Tätigkeit als selbständig oder nicht-selbständig einzustufen ist, ob also Sozialabgaben vorenthalten wurden oder nicht. Die Höhe des Schadens hat die Deutsche Rentenversicherung auf gut 80 000 Euro kalkuliert. Auch die Rentenversicherung geht bei ihrer Einschätzung von einer nicht-selbständigen Tätigkeit aus. "Eine Fahrertätigkeit ohne eigenes Fahrzeug reicht schon", sagte der Vertreter der Versicherung als Zeuge vor Gericht. Um eine "Gesamtwürdigung" bemühte sich der Staatsanwalt. Gegen eine Selbständigkeit spreche nicht nur, dass die Männer mit dem Lieferfahrzeug der Bäckerei unterwegs waren. Sie seien auch in den Arbeitsablauf mit vorgegebenen Touren eingebunden gewesen, hätte weder Betriebsausgaben noch unternehmerisches Risiko getragen, auch kein Transport-Gewerbe angemeldet. Auch die Bezahlung im Niedriglohnsektor spreche für eine abhängige Beschäftigung. Allerdings erkannte der Staatsanwalt ein "gewisse Zwangslage" des Bäckers: Hier der Mitarbeitermangel, dort potenzielle Arbeitskräfte, die explizit nur selbständig arbeiten wollen. Die Verteidiger plädierten auf Freispruch, denn ein unternehmerisches Risiko habe für die Fahrer bereits in der Gefahr bestanden, keine weiteren Aufträge zu bekommen. Auch habe der Bäcker kein Weisungsrecht gehabt.

Richter Calame schloss sich weitgehend der Staatsanwaltschaft an. Kein eigenes Fahrzeug, geringer Stundensatz, feste Touren, keine eigene Kundenwerbung, nur ein Auftraggeber und ein Arbeitsumfang, der weiter Aufträge unmöglich macht, all das spräche für eine nicht-selbständige Tätigkeit. Das müsse auch dem Angeklagten bewusst gewesen sein. Als Inhaber eines Betriebs mit vielen Mitarbeitern, in dem auch einige Brotfahrer als Angestellte arbeiten, als "geschäftserfahrener Mensch" also, wisse er genau, welche Abgaben abzuführen seien. Da der 68-Jährige noch in der Bäckerei arbeitet, empfahl Calame, "dieses Beschäftigungsverhältnis auf andere Beine zu stellen".