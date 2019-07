10. Juli 2019, 22:05 Uhr Prozess am Landgericht München II Messerattacke an der Bushaltestelle

45-Jähriger rammt in Karlsfeld 37-jährigem Bekannten die Klinge in den Hals. Er muss sich nun vor Gericht verantworten

Nachdem er seinem Bekannten an einer Bushaltestelle in Karlsfeld mit einem Taschenmesser in den Hals gestochen hatte, war der Angeklagte einfach nach Hause gegangen. Die Begründung, die ein 45-jähriger Industriekaufmann für sein Verhalten am Mittwoch vor dem Schwurgericht am Landgericht München II nannte, klingt verblüffend: "Ich dachte, ich werde nicht mehr gebraucht." Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags erhoben.

Die Tat ereignete sich Mitte September vergangenen Jahres. Der Industriekaufmann und sein Opfer hatten sich wenige Monate vor der Attacke kennengelernt. Manchmal trafen sie sich in einem Lokal in der Nähe der Bushaltestelle. Der 37-Jährige habe sich ihm und seinen Bekannten angeschlossen, berichtete der 45-Jährige bei seiner Vernehmung vor Gericht. Er habe den Mann aber wegen seiner "penetrant aufdringlichen Neugier" nicht sonderlich gemocht.

Als sich die beiden Männer am Abend des 14. September 2018 in der Stammkneipe des Industriekaufmanns in Karlsfeld trafen, eskalierte die Situation. Auslöser soll ein "unqualifizierter Spruch" gewesen sein, den der 37-Jährige gegenüber dem Angeklagten gemacht haben soll. Angeblich sagte er zu ihm: "Dich mag ja eh keiner." Bekannte des 45-Jährigen sollen daraufhin versucht haben, dazwischen zu gehen und beide zu beruhigen. Doch die Stimmung war offenbar so aufgeheizt, dass dies nichts mehr half. Der 37-Jährige sei "wrestlingmäßig" auf ihn "draufgesprungen", versicherte der Industriekaufmann. Als er sich wieder aufgerappelt habe, sei er zu einer Bushaltestelle in der Nähe gelaufen. Der 37-Jährige sei ihm jedoch gefolgt, habe ihn gepackt, in eine Ecke des Wartehäuschens gedrückt und ihm mit dem rechten Unterarm "den Kehlkopf abgequetscht". In diesem Augenblick habe er sich nicht mehr anders zu helfen gewusst, als sein Taschenmesser zu ziehen und zuzustechen, um sich aus "dieser Situation zu befreien", beteuerte der Angeklagte.

Laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hatte der 37-Jährige trotz allem noch großes Glück. Der Industriekaufmann stach ihm mit seinem Taschenmessers eineinhalb bis zwei Zentimeter tief in den Hals - in unmittelbarer Nähe zur Halsschlagader. Das Opfer begann heftig zu bluten, konnte aber laut Anklage die Klinge aus seinem Hals drehen und den Angeklagten dazu bringen, das Messer fallen zu lassen. Dass der Industriekaufmann von seinem Opfer abließ, ist vermutlich nur der Tatsache geschuldet, dass ein Bus auf die Haltestelle zufuhr. Dessen Fahrer setzte sofort einen Notruf ab.

Er habe das Geschehen wie einen "Gefühls-Tsunami" empfunden, sagte der Industriekaufmann. Was er gedacht habe, als das Opfer stark aus dem Hals blutete, fragte ihn die Vertreterin der Staatsanwaltschaft: "Nicht viel, dass ich ihn erwischt habe", lautete die Antwort. Vier Tage nach der Tat wurde der 45-Jährige festgenommen. Und in der Zwischenzeit? Was er da gemacht habe, wollte die Anklagevertreterin wissen. Er habe die Ereignisse "geordnet", so der 45-Jährige. Außerdem habe er das "Gefühl" gehabt, "zur Polizei zu gehen". Der Prozess wird fortgesetzt.