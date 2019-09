Der 21-jährige Gangsterrapper, der Mitte Dezember vergangenen Jahres völlig bekifft eine Tankstelle in Dachau überfallen hat, muss nun drei Jahren und drei Monaten in Haft. Einen Teil der Strafe soll er in einer Entziehungsanstalt absitzen, denn das Münchner Landgericht kam zu dem Schluss, dass er übermäßig viel Cannabis konsumiert. Doch ihm droht noch eine weitere Konsequenz der Tat: seine Abschiebung in den Irak.

Zwar ist der Angeklagte in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber er und seine Familie haben offenbar nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. "Ab einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren wird ein hohes Ausreiseinteresse seitens der Gesellschaft angenommen", sagte die Vorsitzende Richterin. Nur wenn er die Ausländerbehörde davon überzeuge, dass er sozial integriert sei und Ziele habe, könne er vielleicht bleiben. Noch kann er nichts derartiges vorweisen. Der Dachauer hat weder einen Schulabschluss noch eine Berufsausbildung. Er arbeitet nicht, kifft statt dessen enorm viel. Nach eigenen Angaben sind es 20 Gramm im Monat oder auch mal zehn Gramm täglich. Dafür ist sein Vorstrafenregister um so länger: Sieben Eintragungen, mehrere wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, aber auch wegen Körperverletzungen.

Mitte Dezember, nur sechs Wochen nach der letzten Verurteilung wegen Besitzes von Marihuana und Schwarzfahrens in der Regionalbahn, hatte er sich zu Hause mehrere Joints gebastelt, kräftig geraucht und dabei Musik gehört und Rappervideos angeschaut. Eines faszinierte ihn besonders. Er schnappte sich die täuschend echt aussehende Spielzeugpistole seines Bruders, zog sich schwarz an, setzte sich eine rote Maske auf, die er sonst zum Go-Cart-Fahren benutzte, und lief zur nächsten Tankstelle. Alles sollte genauso so sein wie in dem Video.

Im Kassenraum streckte er dem Angestellten, einem 20-jährigen Schwabhausener, die Softairpistole entgegen und befahl ihm, das Geld aus der Kasse in eine Tüte zu stecken. Doch der 20-Jährige war so geschockt, dass er sich kaum rühren konnte. Der Angeklagte kam um den Tresen herum und packte selbst ein. 536,77 Euro erbeutete er. Außerdem räumte er zahlreiche Zigarettenschachteln aus dem Regal in die Tüte und schubste den Tankwart zum Abschied noch einmal kräftig gegen das Regal, so dass dieser sich an Schulter und Rücken verletzte, und nahm schließlich auch noch dessen Handy mit.

Nur wenige Stunden nach dem Überfall nahm ihn die Polizei zu Hause fest. Der Tankwart hatte den Angeklagten an der Stimme erkannt. Das Gericht hielt dem 21-Jährigen zugute, dass er schon früh ein umfassendes Geständnis abgelegt hatte. Auch hatte er bereits einen Täter-Opfer-Ausgleich initiiert und fast schon die gesamten 800 Euro an den Tankwart sowie den Pächter der Tankstelle bezahlt. Schon in der Untersuchungshaft führte der Dachauer einige Beratungsgespräche bei Condrobs wegen seiner Drogensucht.

Zu seinen Lasten ging jedoch, dass das Opfer noch immer sehr unter den psychischen Folgen der Tat leidet. Zeugen zufolge war der 20-jährige Schwabhausener nach dem Überfall fix und fertig und ist in ein tiefes Loch gefallen. Er hat immer noch Angst, wollte seine Wohnung wechseln und weigert sich noch immer, bei Dunkelheit in der Tankstelle zu stehen. Außerdem litt er offenbar lange an Schlafstörungen. Nun versucht er die Tat offenbar aus seiner Erinnerung zu verdrängen. Vor Gericht sagte er mehrfach, dass er sich an nichts mehr erinnern könne, aber der Tatzeitpunkt 21.42 Uhr habe sich in sein Gedächtnis gebrannt. Die Richterin zweifelte, ob 800 Euro als Ausgleich für ein monatelanges, vermutlich sogar jahrelanges Leiden ausreichend ist, wie sie sagte.

Sie hielt auch nicht hinterm Berg mit ihrer Einschätzung: "Wir sind überzeugt, dass das Geld, das die Polizei in ihrer Geldbörse gefunden hat, nicht ihr Erspartes ist, sondern dass Sie 200 Euro aus dem Tankstellenraub für Drogen ausgegeben haben und der Rest in der Geldbörse war." Sie empfahl dem Dachauer, die Entziehungskur als Chance zu begreifen und auch etwas gegen seine Aggressionen zu tun. "Eine Sozialtherapie wäre ratsam", sagte sie. "Viele Menschen haben viel für Sie getan, jetzt liegt es an Ihnen, Pluspunkte zu sammeln." Sie zeigte sich überzeugt, dass das Geld, das der 21-Jährige an die Opfer gezahlt hatte, nicht von ihm, sondern von seiner Familie stammte. Eindringlich legte sie ihm ans Herz, die eineinhalb Jahre in der Entziehungsanstalt diszipliniert zu sein und die Möglichkeit für einen Schulabschluss zu nutzen, schon allein um das Bleiberecht nicht zu verspielen.