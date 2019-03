4. März 2019, 22:01 Uhr Prozess am Amtsgericht Es bleibt in der Familie

Vater, Mutter und Sohn müssen sich vor dem Amtsgericht Dachau wegen Veruntreuung und Vorenthaltung von Arbeitsentgelt verantworten. Das Bauunternehmen machte bis zu 18 Millionen Euro Jahresumsatz, umging aber seine Sozialversicherungspflichten

Von Thomas Hürner , Dachau

Manchmal zeigt sich ganz unverhofft, wer in einer Unternehmerfamilie das Sagen hat. Im Amtsgericht Dachau nahmen ein Mann, seine Ehefrau und sein Sohn auf der Anklagebank Platz, der Vorwurf lautete: Veruntreuung und Vorenthalten von Arbeitsentgelt bei einem entstandenen Schaden von insgesamt rund 270 000 Euro. Als zentrales Anliegen formulierte Richter Daniel Dorner gleich zu Beginn, dass aufgeklärt werden solle, wer der wahre Chef des inzwischen insolventen Bauunternehmens war, und neben einem vollumfänglichen Geständnis lieferte der Mann nur wenig später einen weiteren authentischen Beweis dafür, dass er nach wie vor derjenige ist, der in der Familie die Anweisungen erteilt.

Da wurde gerade sein Sohn vom Staatsanwalt zu den Strukturen im Unternehmen befragt, sichtlich nervös brachte dieser seine Antworten nur stotternd und unvollständig heraus. Das wiederum veranlasste den Vater dazu, einfach selbst die Initiative zu ergreifen. Gleich mehrfach beantwortete er die Fragen für seinen Sohn, was wiederum Richter Dorner und sogar den Wahlverteidiger des Sohnes sichtlich erzürnte. "Jetzt ist aber mal Sendepause", fuhr ihn der Anwalt an, der Mann schwieg für's Erste.

Ansonsten gab sich die Familie mal große und mal weniger große Mühe, über das bewusst undurchsichtig konstruierte Unternehmensgebilde aufzuklären. Dieses war, wie die drei Angeklagten aus dem Landkreis einräumten, letztlich aus der Not geboren: Der Mann konnte aufgrund diverser Vorstrafen, unter anderem zweimal wegen Vorenthaltens von Arbeitsentgelt und Insolvenzverschleppung, nicht selbst die Geschäftsführung des im Jahr 2007 gegründeten Bauunternehmens übernehmen.

Deshalb wurde zunächst die Ehefrau auf diesem Posten installiert, im Jahr 2013 übernahm der Sohn, der sich zu diesem Zeitpunkt auf seine Abiturprüfungen vorbereitete. Eine Degradierung sei das keinesfalls gewesen, sagte die Frau, "war ja schließlich ein Familienunternehmen." In Wahrheit kümmerte sie sich um Personalangelegenheiten, der Sohn half neben seinem Studium ein bisschen auf den Baustellen aus, ließ sich aber das recht formidable Geschäftsführergehalt in Höhe von etwa 5000 bis 6000 Euro netto auszahlen. Er sollte irgendwann tatsächlich die Führung des Unternehmens antreten, das sein Vater im Hintergrund sehr erfolgreich leitete. Man habe vom Bauboom in der Region sichtlich profitiert, sagte der Mann, irgendwann seien die Aufträge mit dem vorhandenen Personal jedoch nicht mehr zu stemmen gewesen. Der Umsatz stieg rasant, im Jahr 2015 lag er bei rund 15 Millionen Euro, im Jahr 2016 bei etwa 18 Millionen Euro.

Das Problem an der Sache war jedoch, wie die Angeklagten geschlossen beteuerten, dass man aufgrund des gewaltigen Wachstums irgendwann den Überblick verlor, auch hinsichtlich der gesetzlichen Vorgaben und Pflichten. Bei einer Routineprüfung der Behörde für Finanzkontrolle und Schwarzarbeit Landshut im Jahr 2017 bemerkte der zuständige Beamte gleich bei der ersten Lohnabrechnung, die er in den Händen hielt, dass etwas nicht stimmte. Das Unternehmen wäre eigentlich dazu verpflichtetet gewesen, seine Mitarbeiter nach dem Tarifvertrag im Baugewerbe zu bezahlen. In der Praxis erhielten sie aber deutlich weniger Geld, weil sie mehr Arbeitsstunden leisteten, als für die Gehaltsgruppe vorgesehen war. "Sie waren damit scheinbar zufrieden", sagte der zuständige Beamte, der als Zeuge geladen war.

Dieses Modell hatte jedoch zur Folge, dass auch die notwendigen Abgaben für die Sozialversicherung nicht in voller Höhe entrichtet wurden. Das sei jedoch nur ein großes Versehen gewesen, sagten die Angeklagten, woraufhin Richter Dorner die Stirn runzelte und anmerkte, dass die Berechnung des richtigen Betrags eigentlich keine mathematischen Höchstleistungen erfordert hätte: "Bruttolohn auf der einen Seite, Stundenzettel auf der anderen Seite. Da muss doch auffallen, dass das nicht passt." Laut dem Ermittler habe zum Zeitpunkt der Prüfung auch kein Überstundenkonto vorgelegen, dieses sei erst nach seinem Besuch erstellt worden, um die Unregelmäßigkeiten zu vertuschen.

Ein zweiter Vorwurf betraf die vorgetäuschte Selbstständigkeit eines Bauleiters im Unternehmen. Dieser erhielt eine festgelegte Monatspauschale, er hatte auch Anspruch auf Urlaub und freie Tage vereinbart. Man sei der festen Überzeugung gewesen, dass dies rechtens war, sagte die Ehefrau, die ja für die Personalfragen zuständig war. Der Bauleiter habe seine Verpflichtungen im Unternehmen wahrgenommen, "aber was er sonst macht, wissen wir ja nicht." Bei Richter Dorner stieß diese Erklärung jedenfalls auf Verwunderung, denn weitere Tätigkeiten seien allein wegen des Arbeitsumfangs eher schwierig gewesen. Auch mit dieser Scheinselbständigkeit wurden den Kassen Geld vorenthalten, urteilte das Gericht.

Allzu negativ fielen die teils diffusen Ausreden der Angeklagten nicht ins Gewicht, im Gegenteil: Richter Dorner wertete diese als Beleg dafür, dass sie schlichtweg nicht wussten, wie man ein Unternehmen ordnungsgemäß zu führen hat. Auf Grundlage von Zeugenaussagen einiger der rund 80 Mitarbeiter, die im Unternehmen beschäftigt waren, wurde ohnehin der Mann als der Hauptschuldige ausgemacht. Er übernahm auch selbst die volle Verantwortung und war letztlich derjenige, der "die Zügel in der Hand hielt", wie es der Staatsanwalt formulierte. Der Sohn kam mit einer Geldstrafe von 5000 Euro davon, die Ehefrau mit 120 Tagessätzen à 75 Euro. In einem Rechtsgespräch konnte man sich beim Mann auf eine zweijährige Haftstrafe einigen, die wie bei seinen vorherigen Vergehen zur Bewährung ausgesetzt wurde. Er muss zusätzlich innerhalb eines halben Jahres 75 000 Euro an die Insolvenzmasse des Unternehmens zurückführen und 320 Sozialstunden leisten.

Milde Strafen, vor allem in Anbetracht des eigentlichen Kuriosums dieser Verhandlung: Die Angeklagten berichteten, dass es ein neues Familienunternehmen gebe, wieder im Baugewerbe. Der Sohn ist wieder neben dem Studium als Geschäftsführer tätig, die Ehefrau kümmert sich ums Personal, der Vater hält sich laut eigenen Aussagen diesmal wirklich aus allem heraus. Auf Nachfrage gestand der Sohn, dass er eigentlich immer noch keine Ahnung habe, was man als Geschäftsführer so machen muss. Der Rat des Staatsanwalts: "Es ist Ihnen dringend anzuraten, das herauszufinden." Sein Vater schwieg.