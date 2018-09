7. September 2018, 21:54 Uhr Protest Demonstration gegen die AfD

Runder Tisch Dachau veranstaltet Kundgebung für die Demokratie

Wahlkampf macht hungrig - aber die AfD wird am Sonntag, 9. September, im Saal des Adolf-Hölzel-Hauses in Dachau Ost nicht bewirtet werden. So hat das Gastwirt Michael Lachner entschieden, wie er der SZ Dachau sagte. Die rechtspopulistische Partei hatte im Vorfeld für ungefähr 100 bis 150 Besuchern ein Catering nachgefragt. "Ich bin politisch neutral", erklärte Lachner seine Ablehnung. Beatrix von Storch, stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, und andere Besucher müssen dennoch nicht hungern. Einzelpersonen, sagt Lachner, könnten sich an der Theke oder im Biergarten des städtischen Hauses am Ernst-Reuter-Platz ein Weißwurstfrühstück oder ein Mittagsmenü kaufen.

Natürlich auch die Teilnehmer der Gegendemonstration, die um zehn Uhr am Platz beginnt, eine halbe Stunde vor der Wahlkampfveranstaltung, auf der auch der AfD-Landtagskandidat des Stimmkreises Dachau, Christoph Steier, sprechen wird. Zu dem Protest gegen die AfD hat "Der Runde Tisch gegen Rassismus Dachau" aufgerufen. Inzwischen haben sich auch Teilnehmer aus München angekündigt, die bereits am Samstag gegen den Auftritt von Beatrix von Storch in München protestieren werden. Um zehn Uhr sprechen vor dem Adolf-Hölzel-Haus Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD), die DGB-Regionalgeschäftsführerin Simone Burger und Ernst Grube, Holocaust-Überlebender und Vorsitzender der Lagergemeinschaft Dachau, des Verbandes der NS-Opfer und ihrer Nachkommen.

Inzwischen hat das Internationale Auschwitz-Komitee vor der zunehmenden Radikalisierung der AfD gewarnt. Vizepräsident Christoph Heuber sprach von einer "Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der AfD und nationalsozialistischen und rechtsextremen Gruppierungen". Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Chemnitz, die mutmaßlichen Täter sollen Flüchtlinge sein, marschierten AfD-Mitglieder und Rechtsextreme in einem sogenannten Trauerzug durch die Stadt. Dabei wurde auch der Hitlergruß gezeigt. Empörung löste auch das Verhalten einiger Teilnehmer einer Besuchergruppe aus dem Wahlkreis der AfD-Bundestagsabgeordneten Alice Weidel aus, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) zufolge in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen NS-Verbrechen verharmlost und die Existenz von Gaskammern bezweifelt haben sollen.

In Dachau folgt um 10.45 Uhr ein Demonstrationszug vom Ernst-Reuter-Platz über die Ludwig-Ernst-Straße, Sudetenlandstraße, Würmstraße, Jakob-Kaiser-Straße und wieder zurück zum Ernst-Reuter-Platz. Dort werden die Demonstranten vom BR-Moderator und Kaberettisten Matuschke empfangen, ehe die evangelischen und katholischen Kirchen in Dachau um zwölf Uhr zu einem ökumenischen Friedensgebet auf dem Platz einladen. Für die musikalische Begleitung sorgen die Samba-Trommelgruppe Münchner Ruhestörung und die Band Affentheater, die aus der Knabenkapelle Dachau hervorgegangen ist.

Auf der Gegendemonstration des Runden Tisches gegen Rassismus soll ein starkes Zeichen "für Frieden in unserer demokratischen Gesellschaft und gegen Rassismus sowie jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit" gesetzt werden.

Dem Bündnis gehören einzelne Bürger, die Stadt Dachau, die KZ-Gedenkstätte, Vereine und Organisationen, Parteien und Wählervereinigungen sowie die Evangelische Versöhnungskirche und die Katholische Seelsorge an der KZ-Gedenkstätte und die Türkisch-islamische Gemeinde Dachau (Ditib) an.