Bild für Bild wiederholt sich ihr Gesicht, doch immer neu: Einmal lächelt sie, ein anderes Mal laufen Tränen ihre Wangen herunter; hier sind die Gesichtspartien voneinander abgetrennt und verschoben, dort mit kontrastreichen Pinselstrichen nachgezogen. Im Fokus der Ausstellung, die momentan in den Räumen des Caritaszentrums gezeigt wird, steht einerseits das jüdische Mädchen Anne Frank, ihr Leben und das Vermächtnis ihres Tagebuchs, andererseits eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

Detailansicht öffnen Andere Künstler inspirierte Anne Frank zu Selbstbehauptung und Hoffnung. (Foto: Toni Heigl)

Die "Anne Frank Kunstausstellung" wurde von Teilnehmern des Projekts "Samba" gestaltet. Der Fachdienst Asyl und Migration der Caritas Dachau leitete die Ausstellung in Kooperation mit der Kommunalen Jugendarbeit des Landratsamtes Dachau in die Wege. Ursprünglich hatte Kreisjugendpfleger Maximilian Huber die Idee zu diesem Kunstprojekt, das er zuvor bereits mit einem befreundeten Künstler in Landsberg am Lech umgesetzt hatte.

"Die Auseinandersetzung mit dem Thema zeigt, dass das Interesse an der Figur der Anne Frank ungebrochen ist," sagt Huber. "Sie ist ein wichtiges Sinnbild, wenn es um Menschenrechte und Diskriminierung geht." Alle ausgestellten Werke sind bei zwei Workshops unter Leitung der Künstler Arman Asatryan und Mohammad Al Saghir entstanden. Die Teilnehmer hätten sich zunächst über ihre eigene Erfahrungen mit Ausgrenzung und Diskriminierung ausgetauscht, erzählt Osama Kezzo, "Samba"-Projektmitarbeiter. Dann wurden während der Workshops gemeinsam Passagen aus Anne Franks Tagebuch gelesen und schließlich eigen Erlebtes und Gelesenes künstlerisch verarbeitet. Die so entstandenen Gemälde, Zeichnungen und Collagen integrieren Zitate von Anne Frank in verschiedenen Sprachen, unter anderem Arabisch, Armenisch, Deutsch, Englisch oder Hebräisch. Auf einer Leinwand blickt Anne Frank in die Ferne, Tränenspuren ziehen sich zum Mund hinunter, aus dem ein Schwall ihrer Worte hervorbricht, dargestellt als eine Kaskade aus Papierstreifen. Vielleicht weil mancher Schmerz zu groß ist, als dass man ihn für sich behalten könnte und er stattdessen schreibend ausgedrückt werden muss. Die Botschaft des von den Nazis ermordeten Mädchens, diesen Gedanken flößt einem das Bild ein, kann und darf nicht zurückgehalten werden, sie muss hinaus in die Welt. Sie ist als historisches Zeugnis der Judenverfolgung auch in die Weltliteratur eingegangen. Und Annes Botschaft bleibt eine eindringliche Warnung vor Antisemitismus, vor jede Art von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Anne Frank, das jüdische Mädchen, das mit seiner Familie aus Deutschland fliehen und sich zwei Jahre lang in einem Hinterhaus in Amsterdam versteckte, hat ein Tagebuch hinterlassen, das als historischer Bericht bestürzt, aber in seiner Feinfühligkeit und ihrem unbeugsamen Glauben an das Gute die Menschen inspiriert. Anfang März 1945 starb Anne Frank im Alter von 15 Jahren im KZ Bergen-Belsen. Ihr Tagebuch ist in mehr als 70 Sprachen übersetzt worden.

Detailansicht öffnen Das Leid bricht in Form von Papierkaskaden - Worte symbolisierend - aus dem Mund des verfolgten Mädchens Anne Frank. So sieht es einer der Künstler des Projekts "Samba" der Caritas Dachau. (Foto: Toni Heigl)

Zuweilen sind die Werke der Ausstellung in düsteren Schattentönen gehalten, öfter auch in leuchtenden Farben gestaltet. Die unterschiedlichen Darstellungen ergeben sich aus dem zerrissenen Lebensgefühl, das Anne Frank auf der Flucht und in ihrem Versteck durchlebte. Aus der tiefen Verzweiflung schöpfte sie noch hoffnungsvolle Gedanken, die sie in ihrem Tagebuch niederschrieb: "Ich denke nicht an das Leid, sondern an das Schöne, das es noch gibt." Die künstlerische Beschäftigung mit dem Schicksal der Anne Frank verlangt von den Migranten und Asylsuchenden Mut. Auch sie haben Erfahrungen von Flucht und Ohnmacht gemacht, das Thema berührt ihr eigenes Leben viel unmittelbarer als das eines in Sicherheit lebenden Mitteleuropäers. Die Begegnung mit dem Leid ruft schmerzhafte Erinnerungen an das eigene Erlittene hervor. Gerade auch weil der Alltag von Geflüchteten und Migranten oft von Existenzfragen bestimmt ist, sei es ein Erfolg, so die Fachdienstleiterin Irmgard Wirthmüller, dass die 40 Teilnehmenden der Kunstworkshops bereit waren, sich auf abstrakterer Ebene mit Fremdenfeindlichkeit auseinanderzusetzen.

Detailansicht öffnen Teilnehmer des Projekts Samba bei einem ihrer Treffen. Sie beraten sich, wie sie Anne Franks Tagebuch künstlerisch umsetzen können. (Foto: Toni Heigl)

"Während der Vernissage war es sehr ergreifend, sich der Parallelen bewusst zu werden zwischen dem, was damals passiert ist, und dem, was heute passiert," sagt Wirthmüller. Die Caritasmitarbeiterin setzt nicht etwa den Holocaust mit dem Schicksal der Geflüchteten gleich. Nur sind sie in ihrer Existenz bedroht und erleben das verzweifelte Gefühl völliger Verlassenheit. "Die Geflüchteten im heutigen Deutschland haben teilweise große Ängste, dass sie nachts geholt werden könnten, dass ihren Kinder auf der Flucht etwas geschehen könnte, dass sie nicht im neuen Land aufgenommen werden", sagt Wirthmüller.

Diesen Ängsten und Erinnerungen im künstlerischen Schaffen zu begegnen war jedoch nur Teilaspekt des Projekts. Vor allem habe man versucht, die positiven Ausblicke und das Mutmachende in Franks Tagebuch in den Fokus zu rücken, so Kezzo. "Wir wollten uns auf Anne Frank als Symbol gegen Rassismus konzentrieren," sagt der Projektmitarbeiter, der selbst an den Workshops teilnahm. "Am Ende der Workshops waren sich die Teilnehmer einig, dass sie sich stärker fühlen als zuvor. Dass Anne Frank ihnen Hoffnung macht und Kraft spendet."

Die Bilder werden an zwei Orten ausgestellt: Im Caritas-Zentrum Dachau bis 11. Oktober und im Landratsamt Dachau bis zum 28. Oktober. Geöffnet ist während der jeweiligen Öffnungszeiten.