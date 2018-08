22. August 2018, 22:04 Uhr Projekt 70273 Gegen das Vergessen

Von SZ

Unter dem Deckmantel der Eugenik, der damals unter dem Nationalsozialismus vorherrschenden Meinung in den Wissenschaften, verschrieben sich Ärzte der Aufgabe, die deutsche Gesellschaft von körperlich und geistig Behinderten zu befreien. Das Leben dieser Menschen wurde als "lebensunwert" bezeichnet.

Um allen, damals unter dem T4 Programm ums Leben gekommenen Kindern, Frauen und Männern, zu gedenken , hat die Initiatorin Jeanne Hewell-Chambers angeregt, Blöcke auf weißem Untergrund mit zwei roten Kreuzen zu gestalten. Die Blöcke werden dann zu Quilts zusammengenäht und sollen weltweit ausgestellt werden. Koordiniert wird das Projekt in Deutschland von dem Verein Patchwork Gilde.

Der Dachauer Verein artTextil beteiligt sich ebenfalls an dem internationalen Projektnamens 70273. Bevor alle Quilts für eine große Wanderausstellung zusammengefügt werden, stellt der Verein artTextil die von ihm gefertigten Quilts im Quilts Et Textilkunst am Sebastiansplatz in München aus. Die Vernissage findet am Samstag, 1. September, um 11 Uhr statt. Die Ausstellung ist dort bis einschließlich Freitag, 14. September, zu sehen.