19. März 2019, 21:54 Uhr Programm und Leitbild Der Verein "Wir" stellt sich vor

Der erste öffentliche kommunalpolitische Stammtisch der neu gegründeten Gruppierung "Wir" findet am Mittwoch, 20. März, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Drei Rosen in der Münchnerstraße 5 statt. Wie der Verein mitteilt, will er an diesem Abend den Besuchern seine Philosophie und sein Leitbild sowie Programm vorstellen. Im Anschluss wollen Vertreter von "Wir - Heimat, Werte und Zukunft e.V." über Themen der Dachauer Kommunalpolitik mit den Besuchern diskutieren.