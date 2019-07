19. Juli 2019, 22:33 Uhr Programm Sommerferien mit dem ASV Dachau

Der ASV Dachau veranstaltet in der ersten Ferienwoche ein "Champ's Camp" für Kinder im Grundschulalter. Dabei bereitet jeden Tag eine andere Abteilung des ASV das Sport- und Spieleangebot vor. Die Kinder sind täglich von 8 bis 16 Uhr betreut und erhalten ein warmes Mittagessen. Ein zweites Camp findet in der letzten Ferienwoche vom 2. bis 6. September statt. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren können an einem dreitägiges Beachvolleyball-Camp vom 31. Juli bis 2. August teilnehmen. Alle Feriencamps stehen Nicht-Mitgliedern offen und können auch tageweise gebucht werden. Weitere Informationen und Onlinebuchung auf der ASV-Website (www.asv-dachau.de).