29. Januar 2019, 22:02 Uhr Programm der Kleinkunstbühne In Schwabhausen geht wieder die Post ab

Von Renate Zauscher, Schwabhausen

Mit einem ersten, vom Publikum gefeierten Auftritt des Kabarettisten Frank Lüdecke ist das Kleinkunstprogramm der "Post" in Schwabhausen ins neue Jahr gestartet. Weitere acht Veranstaltungen finden von Februar bis Dezember diesen Jahres statt. Der Post-Wirt Heinrich Kellerer hat dazu auch diesmal eine Reihe von Künstlern mit großem Namen eingeladen, darunter Wolfgang Krebs, Lisa Fitz oder die Raith-Schwestern. Noch bis Mitte Februar werden Karten für das gesamte Abo mit acht Vorstellungen verkauft, danach nur noch Einzelkarten sofern die jeweils gewünschte Veranstaltung nicht bereits ausverkauft ist.

Mit Überraschungen der unterhaltsamen Art darf das Publikum am Sonntag, 17. Februar, rechnen: Tobi van Deisner, Zauberer, Komiker und Comedy-Weltmeister der Straßenzauberer, führt seine Kunststücke vor. Er wurde zweimal mit dem Schweizer Magic-Comedy-Award ausgezeichnet und ist vor allem von Gala-Auftritten - etwa beim FC Bayern - bekannt.

Am 9. März kommt Christine Eixenberger mit ihrem dritten Soloprogramm nach Schwabhausen. "Fingerspitzenlösung" hat die inzwischen auch als Schauspielerin erfolgreiche Kabarettistin ihr aktuelles Programm genannt. Arnulf Rating, regelmäßiger Gast in allen Kabarettsendungen des Fernsehens, kann man am 13. April live in der Post erleben, wo er das Publikum auf eine Exkursion in digitale und andere Welten mitnimmt und aufzeigt, wie unser Weltbild von Spinnern aller Couleur manipuliert wird. Bekannt aus vielen Filmen, dem "Tatort" ebenso wie Rosenmüller-Filmen, ist Maxi Schafroth, der Nachfolger von Luise Kinseher als Starkbierredner auf dem Nockherberg. Er kommt am 17. Mai nach Schwabhausen. Nach der Sommerpause geht es am 28. September mit dem Trio 3 Männer nur mit Gitarre weiter. Die bayerischen Liedermacher Keller Steff, Roland Hefter und Michi Dietmayr kommen mit brandneuen gemeinsamen Stücken und mit Highlights aus ihren jeweiligen Soloprogrammen. Wolfgang Krebs ist bekannt geworden als Parodist gleich dreier bayerischer Ministerpräsidenten. Jetzt kommt mit Markus Söder noch ein vierter dazu. Krebs ist am Donnerstag, 10. Oktober (und nicht wie ursprünglich angekündigt am 12. Oktober) in der Post: Das Publikum darf sich auf einen höchst amüsanten Abend mit dem Mann freuen, der für gewöhnlich riesige Säle und Bierzelte in ganz Deutschland füllt. Weihnachtlich wird es zuletzt mit den Raith-Schwestern und dem Blaimer: Sie kommen, anders als gewohnt, am 14. Dezember mit Winter- und Weihnachtsliedern, nachdenklichen Geschichten aus ihrer Oberpfälzer Heimat.

Nicht im Abo-Programm enthalten ist eine Zusatzveranstaltung am 1. Juni: Heini Kellerer hat dazu die Wellküren eingeladen. Sie präsentieren ihr Programm "Abendlandler", dessen Titel als Verweis darauf verstanden werden darf, was die drei Frauen aus der großen Well-Familie so vom "Abendland" und seiner behaupteten Gefährdung halten.

Das Abo für die acht angekündigten Veranstaltungen von Februar bis Dezember kann man noch innerhalb der nächsten zwei Wochen zum Preis von 156 Euro erwerben und zwar direkt beim Post-Wirt unter der Telefonnummer 08134 / 69 72 40. Die Preise für Einzelveranstaltungen bewegen sich zwischen 20 und 24 Euro. Sie sind sowohl beim Postwirt wie auch bei Dachauer Rundschau, Telefon 08131 / 518 10, erhältlich.