14. November 2018, 21:28 Uhr Programm 2019 Abonnementkarten für Kleinkunstbühne

Die Kleinkunstbühne Schwabhausen verkauft am Samstag, 17. November, um 10.30 Uhr ihre Abonnementkarten für das Programm 2019. Einlass in das Gasthaus zur Post ist um 9.30 Uhr. Pro Person werden maximal vier Abos abgegeben. Der Preis für die neun Veranstaltungen in der kommenden Spielsaison beträgt 175 Euro.