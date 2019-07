21. Juli 2019, 21:58 Uhr Problemmüll entsorgen Das Giftmobil kommt

Problemmüll wie alte Lacke, Holzschutzmittel, Chemikalien, Lösemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel dürfen nicht in die Restmülltonne geworfen werden, darauf verweist die Abfallberatung des Landratsamts. Diese Problemabfälle werden vom Giftmobil in haushaltsüblichen Mengen kostenlos angenommen. Wie das Landratsamt mitteilt, kommt das Giftmobil am Samstag, 27. Juli, zu folgenden Recyclinghöfen: Von 9 bis 11 Uhr steht es auf dem Recyclinghof in Weichs in der Georg-Seyfang-Straße 4. Von 12.30 bis 14.30 Uhr macht das Giftmobil Station am Recyclinghof in Petershausen am Heimweg. Für Fragen zum Giftmobil steht die Abfallberatung des Landratsamtes Dachau unter der Telefonnummer 08131/741469 gerne zur Verfügung.