11. Oktober 2018, 21:52 Uhr Problemmüll Das Giftmobil kommt

Das Giftmobil kommt nach Pfaffenhofen und Erdweg, um Problemmüll einzusammeln. Dazu gehören zum Beispiel alte Lacke, Holzschutzmittel, Chemikalien, Lösemittel und Schädlingsbekämpfungsmittel. Diese dürfen nicht in die Restmülltonne geworfen werden. Das Giftmobil nimmt die Problemabfälle allerdings nur in haushaltsüblichen Mengen kostenlos an. Am Samstag, 20.Oktober, kommt es von 9 bis 11 Uhr zum Recyclinghof Pfaffenhofen am Gerda-Hasselfeldt-Ring in Wagenhofen. Von 12.15 bis 14.15 Uhr wird das Giftmobil dann den Recyclinghof Erdweg, an der Staatsstraße 2054 in Guggenberg ansteuern. Wer seine Sachen dort los werden will, sollte beachten, dass keine Dispersionsfarbe angenommen wird. Die muss eingetrocknet werden und kann über die Restmülltonne entsorgt werden. Fragen beantwortet die Abfallberatung unter Telefon 08131/741469.