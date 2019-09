Am Samstag, 21.September kommt das Giftmobil nach Hebertshausen und Schwabhausen. Von 9 bis 11 Uhr steht es am Recyclinghof in Hebertshausen, und von 12.30 bis 14.30 Uhr a, Recyclinghof in Schwabhausen. Das Giftmobil nimmt kostenlos haushaltsübliche Problemabfälle wie beispielsweise Holzschutzmittel, Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Lösemittel, Fotochemikalien, flüssige Lackreste und alte Quecksilber-Thermometer an. Feuerlöscher werden beim Giftmobil allerdings nicht angenommen. Diese können jedoch kostenlos auf den Recyclinghöfen in Dachau und Markt Indersdorf, abgegeben werden. Für weitere Informationen steht die Abfallberatung des Landkreises Dachau telefonisch unter 08131 741 469 gerne zur Verfügung.