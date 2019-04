11. April 2019, 21:52 Uhr Problemabfälle Giftmobil entsorgt Chemikalien und Lacke

Das Giftmobil macht Halt in Röhrmoos und Haimhausen. Am Samstag, 27. April, steht es von 9 bis 11 Uhr in Röhrmoos im Recyclinghof an der Schlammerstraße und von 12.30 bis 14.30 Uhr im Recyclinghof Haimhausen an der Amperpettenbacher Straße. Angenommen werden Holzschutzmittel, Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Lösemittel, Fotochemikalien, flüssige Lackreste, Reinigungsmittelreste und ähnliches. Die Abgabe am Giftmobil ist kostenlos. Die Problemabfälle sollten möglichst immer im Originalbehälter und nicht mit anderen Substanzen vermischt abgegeben werden. Es werden nur haushaltsübliche Mengen angenommen. Feuerlöscher werden am Giftmobil nicht angenommen. Diese können (maximal drei Stück pro Jahr) auf den Recyclinghöfen in Dachau-Webling und Markt Indersdorf, Heinrich-Lanz-Straße 12, kostenlos abgegeben werden. Für weitere Informationen über die Abgabemöglichkeiten steht die Abfallberatung des Landkreises Dachau unter der Nummer 08131/74-14 69 zur Verfügung.