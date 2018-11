26. November 2018, 22:03 Uhr Prittlstock e.V. Folk, Blues und Rock

Für das Frühjahrsprogramm 2019 von Prittlstock gibt es wieder Abos

Dachau - Für die vier Konzerte von Prittlstock im Frühjahr 2019 gibt es wieder ein Abo. Die Konzerte finden zwei Mal in der Dachauer Kulturschranne und zwei Mal im Café Gramsci statt. Die Abo-Karten sind auf 16 Stück begrenzt. Karten gibt es für 48 Euro unter www.prittlstock-onlineshop.de, prittlstock@gmx.de oder 0175/202 74 49. Das Programm: Am Freitag, 25. Januar 2019, tritt Bet Williams in der Dachauer Kulturschranne auf. Mit Vier-Oktaven-Ausnahmestimme, berührenden Texten und einer charmanten Bühnenperformance betört die amerikanische Singer-Songwriterin ihr Publikum. Wenn Bet Williams auf die Bühne kommt, verschmelzen erdiger Blues, Folk und Rock mit mitreißenden Melodien und überraschenden Texten. Am Samstag 23. Februar 2019, kommt Prita Grealy ins Café Gramsci. Die talentierte Australierin gastierte bereits mehrmals in Dachau und konnte ihr Publikum immer begeistern. Nach langer Zeit wieder mal solo zu sehen ist am Freitag, 5. April 2019, Jaimi Faulkner in der Kulturschranne. Und am Freitag, 24. Mai 2019, spielt Joseph Parsons im Gramsci. Parsons ist ein amerikanischer Independent Singer-Songwriter. Seit 2007 lebt der aus Philadelphia stammende Musiker in Europa. An Parsons sticht zu zuallererst diese unglaubliche Stimme hervor. Kraftvoll und gleichzeitig verletzlich klingt sein Baritongesang, der den Hörer umhüllt wie eine tiefe, schwere Nacht.