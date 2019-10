Es ist ziemlich was los am Freitagabend im Hoftheater Bergkirchen. Es treten auf: Ein Baggerfahrer im britischen Bristol der Jetztzeit, "die gut aussehende und äußerst sympathische" Marylin Peackock im finsteren Mittelalter, "der widerwärtige und äußerst unsympathische Dieb und Taugenichts" John Peacock, die "stinkreiche und extrem nobel wirkende verwitwete Kaufmannsfrau" Elisabeth Peacock, der fette, geifernde Schlossherr William Castleburger, das Gaunerpärchen David von Birmingham und Esmeralda von Sussex, das ärmliche Bauernpaar Stewart, der naive Leuchtturmwärter Phil Glascock und dessen herrische Mutter, der Mönch Charles Laughton und die geheimnisvolle Susan. Wie sollen die bloß alle auf der kleinen Hoftheater-Bühne Platz finden? Und was hat es mit ihnen für eine Bewandtnis? Des Rätsels Lösung ist ziemlich einfach: Das Hoftheater hat sich auf eine seiner Kernkompetenzen besonnen: das gekonnte Spiel mit wenigen Darstellern in unterschiedlichsten Rollen und diversen Handlungssträngen. Herausgekommen ist eine wunderbare, herzerfrischende Inszenierung von "Die sieben Türme", einem "Theaterstück für alle von 10 bis 100", so der Untertitel. Geschrieben hat es Heiner Kondschak, inszeniert hat es Ansgar Wilk. Die Regieassistenz hat Verena Konietschke übernommen. Lisa Bales, Annalena Lipp und Julian Bordacz sind das Trio mit den vielen Gesichtern, einer faszinierenden Spielfreude und hinreißender Komik. Sie wechseln mit aberwitziger Geschwindigkeit von der Erzählerrolle in die diversen Charaktere und zwischendurch in ihre Rolle probender Schauspieler. Klingt alles ziemlich verwirrend, ist aber so gut durchkonstruiert und gespielt, dass das Publikum mühelos in die Handlungsebenen springen kann.

Aber was hat das Trio zu erzählen? Alles beginnt mit einem großzügig jede Lärmschutzverordnung missachtenden Baggerfahrer, der eine schwere Kiste hebt. Er flucht - wir befinden uns schließlich im Brexit-Land - ebenso gekonnt auf Englisch wie auf Bairisch. In der Kiste befinden sich Aufschriften des Mönches Charles Laughton aus dem Jahr 1362. Auf diversen Pergamentrollen hat der Mönch (Julian Brodacz, der alle Männerrollen mit vollem Körpereinsatz spielt) die Abenteuer der 14-jährigen Marylin (Annalena Lipp als zugleich liebliches und mutiges Mädchen) niedergeschrieben. Die arme Marylin wird vom wilden John Peacock entführt. Als der von Marylins keifender und vornehm daher kommender Mutter (Lisa Bales, die die weiteren Frauenrollen mit Verve und großer Wandlungsfähigkeit spielt) genau 54 Euro "nach heutiger Währung, aber im finsteren Mittelalter viel Geld" erpressen will, muss er zu seinem Entsetzen feststellen, dass Marylin gesund und wohlbehalten ist. Wen aber hat er entführt? Wer sitzt im Turm, "hat nichts zu essen und leidet vor sich hin"?

Das interessiert Mutter Peacock ebenso wenig wie die Namensgleichheit mit dem ruchlosen John. Sie meuchelt ihn kurzerhand mit dem langen Familienschwert und widmet sich der in ihren Augen wichtigeren Aufgabe, ihre Tochter zur Ehe mit dem viel älteren William Castleburger zu überreden. Der künftige Gatte mutiert in einer heftigen Auseinandersetzung "um 3 Uhr 44 am 4. Juli 1362 Mitteleuropäische Sommerzeit" zum "Hausband", vulgo husband, "weil noch nicht alles übersetzt ist", - und das wird einer der running gags dieses an witzigen Pointen und Wendungen nicht gerade armen Abends. Marylin widersetzt sich der Mutter, will sich nicht "verkaufen lassen", flieht und macht sich auf die Suche nach der Unbekannten, die ihr zum Verwechseln ähnlich sieht.

Sie sucht den Turm, trifft in dem einen das Gauklerpärchen, im anderen den Leuchtturmwärter, im Kloster den Mönch Charles Laughton. Dem jonglierenden, um sie herum tänzelnden Schlawiner David verpasst sie eine ordentliche Watschn, als der zudringlich wird. Und der amüsierte Zuschauer erfährt, wie das im Theater mit den Watschn eigentlich so gehandhabt werden sollte. Den vor Geilheit sabbernden William Castleburger trickst Marylin mit Esmeraldas Hilfe geschickt aus. Am Leuchtturm, der ziemlich weit vom Meer entfernt ist und der Liebe wegen - Achtung: Symbolik - strahlt, kann sie sich kaum vom bescheidenen Phil trennen. Der ist schließlich ein echter Sympathieträger. In der ärmlichen Bauernkate der Stewarts und im Kloster Godsheaven findet Marylin des Rätsels Lösung um die Doppelgängerin Susan.

Auch wenn das gerade mal wieder als probende Schauspieler agierende Darstellertrio meint: "Das Bühnenbild stammt zwar nicht aus dem Mittelalter, ist aber ähnlich ärmlich." Dem ist keineswegs so. Ulrike Beckers hat mit wenigen Requisiten, vielen überdimensionierten Collagen und mit bunten Kostümen ein stimmiges Ambiente geschaffen. Max I. Milians Soundmix sorgt für die filmmusikreife Kommentierung des rasanten Geschehens. Das alles macht "Die sieben Türme", diese Geschichte eines unerschrockenen Mädchens, zu einem Gute-Laune-Stück mit Mehrwert für buchstäblich jedes Alter.

Nächste Vorstellung: Sonntag, 3. November, 17 Uhr