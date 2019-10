Eine besondere Premiere steht im Landkreis Dachau an: Der im vergangenen Jahr neu gegründete Asyl- und Integrationsbeirat verleiht den ersten Integrationspreis. Das Gremium besteht aus 21 Mitgliedern und möchte mit dem Integrationspreis Bürger, Vereine, Projekte und Initiativen, die sich für die Integration von Asylsuchenden und Flüchtlingen einsetzen, ehren. Als Anerkennung für das Engagement ist der Preis mit 500 Euro dotiert. Wie das Landratsamt Dachau mitteilt, geht der Integrationspreis dieses Jahr an das ehrenamtliche Projekt "Azubi-Treff". Die Verleihung findet am kommenden Freitag, 11. Oktober, um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamts statt. Wer mehr zum Asyl- und Integrationsbeirat und den Integrationspreis wissen will, kann sich an die Integrationsbeauftragte Aferdita Pfeifer wenden.