8. Mai 2019, 22:24 Uhr Premiere Himmel und Teufel

Stück der Jugendbühne des Theaters am Stadtwald

Dachau - Das Theater am Stadtwald führt den Klassiker "Faust" auf. Der Inhalt: Um den Zuschauern eine besondere Aufführung zu bieten, wird der bekannte Regisseur Mortimer Schiller-Bach geholt. Bald wird den Schauspielern jedoch klar, dass seine Inszenierung jeden vergraulen wird. Deshalb greifen sie zu drastischen Mitteln, und es beginnt eine grandiose Komödie vor himmlischer Kulisse. Die Premiere findet im Theatersaal des ASV Dachau, Gröbenrieder Straße 21, am Samstag, 11. Mai, um 19 Uhr statt. Weitere Vorstellungen: 12., 18. und 19. Mai, jeweils um 19 Uhr. Karten bei der Dachauer Rundschau, Konrad-Adenauer-Straße 27, Telefon 08131-51810 sowie an der Abendkasse. Eintritt: sechs Euro plus Vorverkaufsgebühr.