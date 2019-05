5. Mai 2019, 21:52 Uhr Premiere Da fliegen die Fetzen

Wie Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach bei einem feinen Abendessen ganz unfein aneinander geraten. Komödien-Dauerbrenner "Mögliche Begegnung" feiert Premiere im Hoftheater Bergkirchen. Das Publikum klatscht wie verrückt

Von Dorothea Friedrich, Bergkirchen

Der eine ist ein arrivierter, geschäftstüchtiger Schnösel, der andere ein braver, bescheidener Mann, der mit seiner großen Familie gerade mal so über die Runden kommt. Der eine hüllt sich in Goldbrokat und lang wallende Perücke und nutzt seinen Gehstock gerne mal als mehr oder weniger imaginäre Waffe. Der andere trägt unauffälliges Schwarz, eine schlichte graue Perücke und sucht ständig seine Nickelbrille. Da prallen schon rein äußerlich Welten aufeinander. Oder doch nicht? Schließlich geht es um zwei Giganten der Musik: Georg Friedrich Händel (1685 - 1750) und Johann Sebastian Bach (1685 - 1759). Wie deren "Mögliche Begegnung" hätte ablaufen können, schildert Paul Barz in seinem gleichnamigen Komödien-Dauerbrenner von 1985. Am vergangenen Freitag war Premiere im ausverkauften Hoftheater Bergkirchen.

Gastregisseur Volkmar Kamm hat aus dem turbulenten barocken Gipfeltreffen im üppigen Bühnenbild von Ulrike Beckers ein kurzweiliges, amüsantes Stück gemacht. Herbert Müller spielt "the charming brute - das charmante Ungeheuer" Händel, Ansgar Wilk den "kleinen Thomaskantor" Bach. Die beiden quälen sich und vor allem die arme Miss Tschuldigung (hinreißend: die ständig durchs Bühnengeschehen stöckelnde Jessica Dauser) mit ihren Verbal- und sonstigen Attacken bis aufs Blut - und finden doch immer wieder eine versöhnliche Wendung. Petra Morper sorgt für die Begleitung am Klavier - und hat wunderbar passende Musik der Barock-Boliden ausgesucht. Deren mögliche Begegnung hat Autor Barz ins Jahr 1747 in ein Leipziger Hotel verlegt. Dort wartet der Star aus London ungeduldig auf seinen Kollegen Bach, der gerade in die "Societät der musikalischen Wissenschaften" aufgenommen ist. Fast devot nähert sich der selbstgenügsame Thomaskantor dem geldigen Londoner Promi. Dieser lässt auftischen, was es so an Delikatessen gibt und mokiert sich gehörig über den kleinbürgerlichen Bach, für den Austern und Artischocken unbekannte Genüsse sind und der Thymian in der Suppe so gar nicht schätzt. Gehorsam massiert Bach Händels schmerzende Schultern - "meine Schwachstelle vom vielen Schulterklopfen" - und lauscht dabei verzückt seinen Goldberg-Variationen. Händel ist völlig entrückt, sogar Miss Tschuldigung nickt beglückt. Und das Publikum klatscht wie verrückt. Doch der Bühnenfrieden währt nicht lange: Händel treibt es immer toller. Es gibt ausgiebige Diskussion diverser Krankheiten zweier älterer Herren, eine gemeinschaftliche Beschimpfung des undankbaren (virtuellen) Publikums und der mindestens ebenso unverständigen Kritiker. Das gipfelt in einem köstlichen Disput über Händels "Messiah" (Händel: "Meine Londoner wollen Musik, die aufs Trommelfell geht") und Bachs "Matthäus-Passion" (Bach: "Hier ist nicht London, hier braucht man nicht nur das Trommelfell"). Da fliegen die verbalen Fetzen, die Tischdeko und das Geschirr. Händel führt einen grotesken Tanz zu den Brandenburgischen Konzerten seines Kontrahenten auf und Bachs - überlieferter - Jähzorn bricht sich endlich Bahn: Der fast devote Händel-Bewunderer mutiert zum Berserker - und zum Herrn der Lage. Das macht Regisseur Kamm schon rein äußerlich sichtbar. Jetzt sitzt Bach auf dem Platz, den Händel für sich reklamiert hatte. Bach kommandiert den Kollegen rum - und der fügt mindestens so widerwillig, wie es ihm widerstrebt, die Maske des erfolgsverwöhnten Londoner Society-Löwen fallen zu lassen.

Was folgt, macht den eigentlichen Reiz dieser "Möglichen Begegnung" aus: der fiktive Blick ins Innere, die uneingestandenen Ängste, die heimliche Bewunderung. So wird aus der herzhaften Komödie ein intimes Kammerspiel, gewürzt mit allerlei Boshaftigkeiten. Händel will "endlich begreifen, warum ein solches Genie so erfolglos ist". Bach will wissen, "warum eine solche Mittelmäßigkeit so viel Erfolg hat". Beide gestehen sich die heimliche Bewunderung für den anderen nicht wirklich ein. Doch am Ende liegen sich Georg Friedrich und Johann Sebastian versöhnt in den Armen. Müller und Wilk zeigen bei aller rollenbedingten Überdrehtheit, wie kompliziert Beziehungen - nicht nur in Musikerkreisen - sein können. So wird "Mögliche Begegnung" zu einem kleinen Lehrstück in Sachen respektvolles Miteinander und zu einer unwiderstehlichen Aufforderung, mehr Bach und mehr Händel zu hören, wobei dann hoffentlich kein Handy ziemlich lange, laut und nervig klingelt, wie am Premierenabend geschehen. Das allerdings haben Müller, Wilk und Jessica Dauser so geschickt überspielt, dass einige Zuschauer am Ende der Vorstellung gefragt haben, ob das ein Regieeinfall gewesen sei. War es aber definitiv nicht.