10. April 2019, 22:31 Uhr Preis für Zivilcourage Dachau ehrt Seda Basay-Yildiz

Die Anwältin hat im NSU-Prozess Angehörige von Opfern vertreten

Seda Basay-Yildiz erhält den Dachau-Preis für Zivilcourage 2019. Die türkischstämmige Rechtsanwältin hat im Prozess gegen Beate Zschäpe und den rechtsterroristischen Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) Hinterbliebene von NSU-Opfern vertreten. Mit der Verleihung möchte die Stadt "die couragierte Haltung von Seda Basay-Yildiz würdigen und gleichzeitig ein Zeichen der Solidarität mit ihr setzen", teilt Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) mit.

In anderen Verfahren hatte Basay-Yildiz mutmaßliche islamistische Gefährder verteidigt. Für die Juristin aus Frankfurt am Main hatte dies zur Folge, dass sie seit August Ziel von rassistischen, mit "NSU 2.0" unterzeichneten Drohbriefen wurde. In den Schreiben gab es Morddrohungen gegen die Anwältin, aber auch gegen ihre kleine Tochter und andere Familienangehörige. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde eine rechtsextreme Chatgruppe der Frankfurter Polizei aufgedeckt. "Seda Basay-Yildiz hat dem Druck der Bedrohungen Stand gehalten und engagiert sich weiter auch für Mandanten, die als islamistische Gefährder gegen ihre Abschiebung klagen, in der Überzeugung, dass in einem Rechtsstaat die Unschuldsvermutung auch für Terrorverdächtige Gültigkeit hat", so Hartmann. Der Dachau-Preis wird seit 2005 alle zwei Jahre vergeben. Er soll Zivilcourage und Mitmenschlichkeit im Alltag auszeichnen. Seda Basay-Yildiz erhält ihn am 8. Dezember bei einem Festakt im Rathaus.