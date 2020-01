Tim Turusov hat sich bewusst dazu entschieden, seinen eigenen Weg einzuschlagen. Der Gitarrist, Songkomponist und Arrangeur ist kein Vertreter der kommerziellen Popmusik. Doch gerade als alternativer Musiker ist es für Turusov und sein Trio nicht leicht, in der deutschen Musikbranche Fuß zu fassen. Deswegen freut es ihn umso mehr, dass er und sein Trio im Dezember mit dem "Deutschen Rock und Pop Preis" in sechs verschiedenen Kategorien ausgezeichnet wurden. Turusov hofft, dadurch an Reichweite zu gewinnen.

Geboren ist Turusov in Usbekistan. Dort hat er in der Hauptstadt Taschkent am Music College Gitarre studiert. Als er nach Dachau kam, wollte er am Konservatorium in München Unterricht nehmen - doch es klappte nicht. Er arbeitete weiterhin an Musikprojekten und unterrichtete am Dachauer Gitarrenzentrum. Mit der Band Eclipse Sol-Air ist er bereits europaweit aufgetreten. 2017 entschied er sich dazu, sich auf sein Trio zu konzentrieren. Zusammen mit dem Bassisten Philipp Kaspar und dem Schlagzeuger Saŝa Marić ist er bislang nur auf nationaler Ebene unterwegs. In seinem Musikerleben habe er bisher "das Glück gehabt, immer wieder gute Musiker zu treffen".

Beim Deutschen Rock und Pop Preis, mit dem Turusov kürzlich ausgezeichnet wurde, geht es nicht darum, Musiker zu fördern, die schon erfolgreich sind. Der Veranstalter will einen bewussten Gegensatz zu Industriepreisen und TV-Anstalten schaffen. Damit sich möglichst viele Musikgruppen und Genres in den Auszeichnungen wiederfinden können, steht die musikalische Vielfalt im Vordergrund. Deswegen werden Künstler in 126 Kategorien geehrt, acht Hauptpreise werden dabei vergeben. Das einzige Bewertungskriterium soll der künstlerische Anspruch sein. In Siegen wurden das Bandtrio Tim Turusov, dessen neues Album "On the Way of the Distant Stars" 2019 erschien, und Turusov selbst mit insgesamt sechs Auszeichnungen geehrt, darunter als die beste Experimentalband und als der beste Instrumentalist. Turusov findet es gut, dass "rein nach der dargebotenen Musik bewertet wird" und die Organisation ehrenamtlich und nicht gewinnorientiert arbeite. Durch die Auszeichnung bekämen Künstler die "Möglichkeit, sich einer breiten Masse zu zeigen". Und die will Turusov nutzen, um seine Musikkarriere voranzubringen. Er habe durch den Preis gemerkt, dass durchaus Interesse an reiner Instrumental- und Experimentalmusik bestehe.

Tim Turusov macht Musik nicht aus finanziellen Anreizen, sondern aus Leidenschaft. Bisher reicht sein Verdienst als Musiker nicht einmal zum Leben aus. Deswegen engagiert sich Turusov auch in Projekten, die er nicht selbst entworfen hat. Durch häufige Personalwechsel im Trio sei es schwierig gewesen, ausreichend erfolgreich zu sein, so der Musiker. Aus diesem Grund ist das Trio nach ihm selbst benannt, was vielleicht erst einmal seltsam erscheint. Doch Tim Turusov ist im Trio der Künstler, der die Songs komponiert, arrangiert und die Auftritte organisiert. "Ich hätte nichts dagegen, wenn die Band einen eigenständigen Namen hätte". Turusov tritt auch solo nur mit seiner akustischen Gitarre auf. Auf Gesang verzichtet er dabei genauso wie mit seinem Trio. Es sei schwierig, Sänger zu finden, welche "die Songs ehrlich und mit voller Überzeugung adoptieren können". Obwohl der Text in einem Song Orientierung biete, sei er oftmals zu dominant, meint Turusov. Durch die reine Instrumentalmusik erschaffe er Raum für Assoziationen, Gedanken und Fantasien. Er erschafft für das Publikum eine Art Synästhesie: Die Musik wird mit visuellen Mitteln kombiniert. Und das spiegelt sich sogar in seinem Internetauftritt wider. "Die Musik ist schon so gesättigt im Zusammenhang mit der visuellen Show, da braucht es keinen Gesang", sagt Turusov.

Jazz, Pop, Funk oder jegliche Form des Rock - Tim Turusov will sich eigentlich nicht für ein Genre entscheiden. Wenn er aber müsste, würde er Art-Rock wählen. "Das ist am umfangreichsten", sagt der Künstler. Und seine Vorliebe für musikalische Vielfalt führt er noch weiter aus. "Die ganze Kunst schmilzt zusammen", ist er überzeugt. In Zukunft werde man verschiedene Kunstformen zu einem Gesamtwerk kombinieren. Dabei denkt er zuerst an futuristische Expositionen und sagt: "Jede Art von Ausstellung könnte man vertonen". Einheit in Vielfalt - das ist auch die Idee hinter dem neuen Album, das Turusov selbst als "Konzeptwerk" bezeichnet. Aus den "76 Minuten nonstop" habe er es aufgrund fehlender Mittel noch nicht geschafft, einen Animationsfilm zu drehen. Von "The Pilot's Song" bis zu "On the Way to the Distant Stars" vollzieht der Hörer eine mentale Reise. Die Songs gäben Anstöße und Impulse, meint Turusov. So stelle sich der Hörer den ewigen Fragen: Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist das um mich herum, das Universum? Trotzdem sei die Musik "nicht nur Gedudel und Improvisation, sondern sogar tanzbar". Letzteres liegt laut Turusov an der klaren melodischen Linie: "Die Melodie ist die Königin".

Wie Turusov es schafft, nach Jahrhunderten der Musikgeschichte noch eine neue Art von Musik zu kreieren? "Jeder Mensch und jede Wahrnehmungsweise ist ein Unikat", sagt der Künstler. Auch durch Ausdruck, Dynamik und Lebendigkeit ergäben sich immer neue Zusammenhänge. Turusov hofft, dass das auch in Zukunft fortbesteht. Doch er wünscht sich mehr Unterstützung und Zuneigung. "Wir alle tragen dazu bei, dass Instrumentalmusik ein neues Gesicht kriegt und weiterlebt", so der Musiker.