4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Praktische Hilfe Rückkehrberatung für Flüchtlinge

"Coming Home" - eine Rückkehrberatung für Flüchtlinge wird in Odelzhausen angeboten. Die Ablehnung des Asylantrages, eine unsichere Aufenthaltsperspektive, familiäre Gründe oder Heimweh sind Motive, die Flüchtlinge dazu veranlassen, sich mit dem Thema Rückkehr auseinanderzusetzen. Mitarbeiter des Büros für Rückkehrhilfen/Coming Home informieren über Hilfen und Fördermöglichkeiten, die bei einer Rückkehr in das Herkunftsland gewährt werden. Mit Fallbeispielen wird veranschaulicht wie die Vorbereitung der Rückkehr unterstützt und die dauerhafte Reintegration im Heimatland erleichtert werden kann. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 11. Oktober, um 19 Uhr im Katholischen Pfarrheim, Benefiziumsweg 1, statt und ist gebührenfrei. Anmeldungen an das Dachauer Forum, Telefon 08131 99688-0.