30. Juni 2019, 22:18 Uhr Prächtige Kulisse Verbindende Werte von Kunst und Wirtschaft

Die VR Bank Dachau lädt Unternehmer aus der Region zu ihrer Ausstellung ins Schloss. Die Werke von Katharina Sieverding ermuntern die Besucher zum Dialog

Von Anna-Elisa Jakob, Dachau

Die Außentemperatur liegt über dreißig Grad Celsius, die weit geöffneten Fenster des Gartensaales im Dachauer Schloss schaffen keine Abkühlung. Ein kurzes Nicken zwischen Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) und Landrat Stefan Löwl (CSU), dann legen sie beide ihr Jackett zur Seite, bevor Hartmann an das Mikrofon in der Saalmitte tritt. "Sie dürfen alle gerne ihr Jackett ablegen", richtet sich der Oberbürgermeister an die Umstehenden, beginnt dann seine Rede und damit den Unternehmerabend im Schloss Dachau. Dieser steht unter dem Motto "Wirtschaft trifft Kunst!" - das Ausrufezeichen am Ende, lässt, zumindest sprachlich gesehen, einen ambitionierten und wirkvollen Abend erwarten.

Die Kulisse ist hierfür zweifelsfrei gegeben, die Veranstaltung findet im Rahmen der aktuellen Ausstellung von Katharina Sieverding im Schloss Dachau statt. Die international renommierte Fotokünstlerin zeigt hier seit Anfang Juni einen Teil neuer und älterer Werke, initiiert und gefördert durch die Volksbank Raiffeisenbank Dachau als Teil der Veranstaltungsserie "Kunst und Bank". An diesem Abend sollen die künstlerischen Werke - die zu Diskussionen, mindestens aber zum Nachdenken über aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen anregen - Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region zusammenbringen.

Die Werke und der Ort der Begegnung, der Renaissancesaal der Wittelsbacher Schlossherren, stellen die konträre Umgebung und damit den spannenden Kontext. Manch ein Werk befasst sich mit der gesamten Wucht des Universums, andere mit gesellschaftlichen Fragen, einige Werke sind eigens an die historische Vergangenheit Dachaus angelehnt - Ort des Terrors unter den Nationalsozialisten. "Sieverdings Kunst stellt ewige Machtverhältnisse infrage", fasst Bärbel Schäfer, Kuratorin der Ausstellung, zusammen. Vor allem appelliere sie jedoch an ethische Werte, an Solidarität und Verantwortungsbewusstsein. "Werte, die auch für wirtschaftliches Handeln wichtig sind", so die Kuratorin.

Dass an diesem Abend auch politische Themen zur Sprache kommen, daran zweifelt keiner der Redner. So zählt Landrat Löwl einige der Entwicklungen auf, die die Welt aktuell in Atem halten - und die unter Unternehmern für Unsicherheiten sorgen können. Seien es nun die Auswirkungen der Dieselaffäre, Sicherheitslücken im Netz oder der Brexit. Löwl spannt einen Bogen von weltpolitischen Krisen und Problemen zum Anliegen der Region: einen Wirtschaftsstandort zu schaffen, der für alle Beteiligten die größtmögliche Stabilität und Sicherheit biete. Nebenbei hält er noch ein Plädoyer für die Europäische Union - "ein Zustand, der nicht selbstverständlich ist, wie auch diese Ausstellung zeigt". Gerade Projekte wie dieses, die Ausstellung der Werke von Katharina Sieverding im Schloss Dachau, seien nur durch die Zusammenarbeit von Stadt, Unternehmern und Kunst möglich, fügt Bärbel Schäfer von der VR Bank später an. Zum Vergleich zieht sie das Beispiel der Medici heran, die für ihre große Kunstsammlung bekannte Unternehmerfamilie aus Florenz. Schäfer zieht subtil die Parallele zur Volksbank Raiffeisenbank - natürlich nur in dem Punkt, wo es um den Willen zur Kunstsammlung und deren Förderung geht. Nachdem die Genossenschaftsbank 2016 Werke des Künstlers Georg Baselitz in den Festsaal des Dachauer Schlosses holte, bemühte sich das Unternehmen bereits kurz darauf um Katharina Sieverding. Dass es sich dabei um eine intelligente, politische und anspruchsvolle Künstlerin handle, sei von Anfang an klar gewesen, sagt Bärbel Schäfer. Gerade das macht die Ausstellung in ihrem gesamten Kontext so außergewöhnlich und kraftvoll.

Es geht an diesem Abend um Konversation, um das Knüpfen von Geschäftskontakten und den Austausch über die Wirtschaft und Politik der Zukunft, in der Region und darüber hinaus. Alle Redner des Abends sind sich einig, dass darin die Stärke liege, um einen zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort zu bilden. Unter den Besuchern sind Lokalpolitiker sämtlicher Parteien und Geschäftsleute, Jungunternehmer, Selbstständige und Medienschaffende - wie Radiomoderator und Musiker Sascha Seelemann - sowie Geschäftsführer aus der Region, beispielsweise Gerd Koslowski, Leiter des Helios-Amperklinikums in Dachau.

Eigentlich solle Kunst ja einzig Selbstzweck sein, so Hartmann, trotzdem erlaube man sich an diesem Abend, ihr die ökonomische Sicht an die Seite zu stellen. Der Oberbürgermeister erinnert dabei an eine Dachauer Lokalgeschichte, als der Braumeister Eduard Ziegler dem Künstler Adolf Hölzl aus Anerkennung für dessen Kunst eine eigene Villa in der Holzgartenstraße baute.

Wenn später, nachdem die Eindrücke der Ausstellung nachwirken, sich die Besucher in Sommerkleidern und dem Jackett leicht über die Schulter gelegt, auf der Terrasse mit Blick auf den Schlossgarten sammeln, im Hintergrund die Free Wave Jazz Band spielt, sollte der Rahmen für einen regen Austausch geschaffen sein. "Möge die Kunst nachsichtig sein, wenn heute die ein oder andere Visitenkarte ihren Besitzer wechselt", sagt Hartmann.