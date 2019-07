2. Juli 2019, 22:06 Uhr Polizeireport Drei Autos prallen an der B 471 zusammen

Bei einem Autounfall am Montagnachmittag wurden in Karlsfeld zwei Menschen leicht verletzt. Eine 25- jährige Autofahrerin hatte gegen 16.20 Uhr an der Auffahrt zur B 471 von der Bajuwarenstraße kommend beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen. Es kam zur Kollision. Dabei schleuderte das entgegenkommende Fahrzeug noch gegen ein weiteres, an der Einfahrt wartendes Auto. Die 51-jährige Fahrerin dieses Wagens sowie der 32-jährige Fahrer des anderen wurden leicht verletzt, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.