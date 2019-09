Ein 26-Jähriger ist beim Besuch eines Rotlicht-Etablissements in Dachau-Ost in der Nacht auf Sonntag ausgerastet und hat die alarmierten Polizisten tätlich angegriffen. Gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen sorgte der Mann in dem Lokal für Ärger. Die Polizei wurde gerufen und sollte den 26-Jährigen nach draußen begleiten. Doch als mehrere Beamte eintrafen, rastete er laut polizeilichen Pressebericht aus, warf mit Stühlen um sich und spuckte den Polizisten ins Gesicht. Diese konnten den Mann trotzdem überwinden und sperrten ihn in die Ausnüchterungszelle.

Wenige Stunden vor diesem Einsatz, gegen Mitternacht musste die Polizei zu einem Graffiti-Festival in der Erich-Ollenhauer-Straße ausrücken, eigentlich um einen Streit zu schlichten. Doch als die Beamten am Einsatzort ankamen, erwartete sie bereits ein "aggressiver Herren", wie es im Pressebericht heißt. Dieser verweigerte, seinen Namen und Wohnort zu nennen. Die Polizisten nahmen ihn anschließend mit auf die Dienststelle, wo der Mann einem Beamten einen Kopfstoß gegen die Schläfe verpasste. Auch er musste in die Ausnüchterungszelle gebracht werden. Nachdem bis zum Sonntagvormittag die Polizei die Identität des Mannes nicht klären konnte, wird durch die Ermittlungsrichterin die Inhaftierung geprüft.