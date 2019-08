Die Polizei hat einen 22-jährigen Münchner aus dem Verkehr gezogen, der keinen Führerschein besitzt und alkoholisiert am Steuer saß. Der Mann fuhr mit seinem Wagen am Mittwoch um 21.30 Uhr auf der Augsburger Straße in Dachau. Wie eine Kontrolle der Beamten ergab, hatte er 1,9 Promille Alkohol im Blut. Im Auto des 22-Jährigen befanden sich Kennzeichen, die in Österreich entwendet wurden. Der Wagen wurde sichergestellt und abgeschleppt. In Zusammenarbeit mit der zuständigen Polizeiinspektion in Österreich wird wegen der Kennzeichen noch weiter ermittelt.