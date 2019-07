8. Juli 2019, 21:40 Uhr Polizeireport 85-Jähriger bei Autounfall verletzt

Ein vergessener Blinker, die Ungeduld eines 85-jährigen Autofahrers und die Kurzschlussreaktion einer 62-jährigen Erdwegerin haben am Samstagmittag fatale Folgen gehabt. Der Senior liegt nun im Krankenhaus. Dabei wollte er laut Polizei eigentlich nur aus dem Parkplatz eines Supermarkts auf die Halmsrieder Straße in Altomünster auffahren. Lange warten wollte er allerdings auch nicht, deshalb trat er aufs Gas, als er den Blinker bei dem von rechts herannahenden Wagen sah. Die 62-jährige Fahrerin hatte jedoch lediglich vergessen, diesen wieder auszuschalten. Und so krachte sie frontal gegen die Fahrerseite des 85-Jährigen. Die Erdwegerin erschrak so sehr über den Aufprall, dass sie spontan den Rückwärtsgang einlegte und Gas gab. Dabei stieß sie heftig mit dem etwas verdutzten, hinter ihr fahrenden 29-jährigen Altomünsterer zusammen. Der 85-jährige Mann wurde als einziger bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus gefahren werden. Zudem entstand nach Angaben der Polizei bei den Autos ein Gesamtschaden von etwa 12 000 Euro.