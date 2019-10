Die Polizei hat am Wochenende im ganzen Landkreis Alkoholkontrollen gemacht und einige Sünder erwischt. 1,44 Promille hatte offenbar ein 38-jähriger Autofahrer intus, den die Beamten in Glonn in den frühen Morgenstunden des Samstags um 3 Uhr anhielten. Der Geruch war so eindeutig, dass der 38-Jährige sofort blasen und anschließend zur Blutentnahme musste. Seinen Führerschein stellte die Streife sicher. Nicht ganz so viel getrunken hatte laut Polizei ein 55-jähriger Mann aus Altomünster. Er war gegen 0.30 Uhr in der Welfenstraße in der Marktgemeinde unterwegs, als die Beamten ihm begegneten. Nach dem Alkotest hatte er 0,8 Promille. Der 55-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren. Ihn erwartet nun eine "hohe Geldbuße" und ein mindestens vierwöchiges Fahrverbot.

Am glimpflichsten kam ein 35-jähriger Petershausener davon. Er wollte laut Polizei nach einem ausgedehnten Gaststättenbesuch um 2 Uhr am Sonntagmorgen auf sein Moped steigen und heimfahren. Doch die Polizei kam zufällig zu dieser Zeit an der Wirtschaft vorbei, kontrollierte den Mann und schickte ihn nach positivem Alkotest zu Fuß nach Hause. Den Schlüssel für sein Moped behielten die Beamten vorsichtshalber. Auf diese Weise wollten sie sicher gehen, dass die Fahrt auf jeden Fall unterbunden wird. Nüchtern durfte sich der 35-Jährige seinen Schlüssel wieder auf dem Revier abholen.