1. Juli 2019, 21:41 Uhr Polizeikontrolle Radler begeht Fahrerflucht

Zwei Männer erwartet Strafe wegen Alkohol am Lenker

Bei der Hitze dieser Tage sollte man am besten ganz auf Alkohol verzichten. Er belastet den Körper noch mehr und entzieht ihm zudem Flüssigkeit - was kontraproduktiv ist. Zudem sollte man natürlich im angetrunkenen Zustand nicht mehr fahren - auch nicht mit dem Fahrrad. Das zeigen zwei Fälle vom Wochenende, welche die Polizei Dachau mitteilt. Am Sonntagmittag stürzte in Karlsfeld ein 71-jähriger Radler und verletzte sich leicht. Der Mann fuhr gegen 12.20 Uhr auf dem Waldschwaigweg in Richtung Gündinger Weg. Er kam alleinbeteiligt zu Sturz. Die Polizeibeamten stellten am Unfallort fest, dass der Mann aus Karlsfeld zuviel Alkohol getrunken hatte. Mit leichten Verletzungen und gut über zwei Promille Alkohol im Blut wurde der Radfahrer ins Krankenhaus Dachau gebracht. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Gleich zweimal an einem Tag griff die Polizei einen 47-jährigen Radfahrer auf. Beim ersten Mal fuhr er gegen 18.20 Uhr auf der Sudetenlandstraße in ein haltendes Auto. Der Mann fuhr auf dem falschen Radweg Richtung Alte Römerstraße. An der Einmündung der Reichenberger Straße übersah er ein wartendes Auto. Diesem fuhr er laut Polizei "schnurstracks" in die rechte Seite. Der Radler stürzte und verletzte sich leicht. Jedoch rappelte er sich schnell wieder auf und entfernte sich, sein Radl schiebend, zu Fuß vom Unfallort. Der 36-jährige Autofahrer rief die Polizei. Diese fand den Ampermochinger schnell und stellte fest, dass dieser erheblich betrunken war. Ein Bluttest ergab einen Wert von mehr als zweieinhalb Promille. Den Mann erwartet eine Strafe wegen Fahrerflucht und Trunkenheit im Verkehr. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Der Radfahrer durfte die Wache verlassen, wurde aber gegen 20.50 Uhr in Hebertshausen erneut von einer Streife aufgegriffen. Obwohl er immer noch zwei Promille im Blut hatte, war er weiter Fahrrad gefahren. Die Polizei hofft in diesem "unbelehrbaren" Fall auf "ein Zeichen der Justiz". Fahrradfahrer, die mit 1,6 Promille Alkohol im Blut oder mehr aufgegriffen werden, können ihren Führerschein verlieren.